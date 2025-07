“Le Fil Rouge” illumina Specchia, un viaggio emotivo tra “Pigmenti d’Anima”

Il bellissimo borgo di Specchia si prepara ad accogliere ancora una volta uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’estate salentina. Sabato 26 luglio 2025, alle ore 20.30, prenderà il via la nona edizione di “Le Fil Rouge“, la prestigiosa collettiva d’arte contemporanea ideata e promossa dall’associazione culturale Nenè. La mostra, che vedrà la partecipazione di ben 28 artisti di livello nazionale, promette di trasformare Palazzo Risolo in un vero e proprio epicentro di creatività ed espressione.

Patrocinata dalla Provincia di Lecce, dalla Regione Puglia, dal Comune di Specchia e dalla Pro Loco Specchia, “Le Fil Rouge” è stata presentata nei giorni scorsi a Palazzo Adorno, confermando il suo status di evento di riferimento nel panorama artistico pugliese.

“Pigmenti d’Anima”, un inno all’emozione e al colore

Quest’anno, sotto la curatela dell’artista salentina Viviana Cazzato, la mostra si immerge in un tema particolarmente suggestivo: “Pigmenti d’Anima“. Un titolo che evoca immediatamente un profondo viaggio introspettivo, invitando gli spettatori a esplorare l’intricato e indissolubile legame tra i colori e le emozioni umane. Gli artisti sono stati chiamati a interpretare questa traccia secondo il proprio personale percorso, dando vita a opere che promettono di toccare le corde più intime dell’anima.

Una delle caratteristiche più affascinanti di questa edizione risiede proprio nella grande varietà di tecniche ed espressioni artistiche presenti. La fotografia, la scultura e la pittura coesisteranno armonicamente all’interno dello storico Palazzo Risolo, creando un dialogo visivo dinamico e coinvolgente. Questo “tripudio di colori e forme artistiche” offrirà ai visitatori una panoramica ricca e diversificata sull’arte contemporanea, dimostrando come le diverse discipline possano convergere per esprimere un unico, potente messaggio.

Un percorso di crescita artistica nel cuore del Salento

Nata nel 2015 per volontà di Viviana Cazzato, la rassegna “Le Fil Rouge” si è affermata negli anni come un laboratorio fertile per la sperimentazione e la promozione artistica. Ogni anno, Cazzato seleziona con cura artisti italiani e internazionali, fornendo loro una “traccia” concettuale da sviluppare con la massima libertà espressiva. Questo approccio ha permesso alla collettiva di offrire costantemente uno spaccato unico e sempre attuale sull’arte contemporanea.

La scelta di Specchia come sede espositiva non è casuale. Il suo splendido borgo, riconosciuto tra i più belli d’Italia, offre una cornice suggestiva che amplifica la bellezza e la ricerca artistica delle opere esposte. L’evento rappresenta quindi un’occasione imperdibile per gli amanti dell’arte e per chiunque desideri immergersi nella vibrante atmosfera culturale del Salento.

“Le Fil Rouge – Pigmenti d’Anima” sarà visitabile a Palazzo Risolo di Specchia dal 26 luglio al 10 agosto 2025, ogni sera dalle ore 20.00 alle 24.00. Un appuntamento da segnare in agenda per un’esperienza artistica che promette di lasciare il segno.