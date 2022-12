“Le stagioni del Viaggio”, al Fondo Verri Maria Pia Romano presenta il nuovo romanzo

Si svolgerà domani, mercoledì 28 dicembre, alle ore 19.00, presso il Fondo Verri di Lecce, in via Santa Maria del Paradiso, nell’ambito della Rassegna “Le Mani e l’ascolto”, la presentazione del romanzo di Maria Pia Romano “Le stagioni del viaggio”.

Nel corso della presentazione dialogherà con l’autrice il giornalista Gabriele De Blasi, giornalista.

Le stagioni del viaggio

Elisa, giornalista e ghost writer, decide di rifugiarsi sull’isola greca di Leucade, per ritrovare se stessa. Ha lasciato il suo lavoro di giornalista nella bella città di Lecce, dove da molti anni era un volto noto dell’emittente locale più seguita. Perennemente in corsa: così l’abbiamo conosciuta ne “Le amiche imperfette“, ora la ritroviamo affacciata a guardare il mare, mangiando lo tzatziki sulla fetta di pane.

Qualcosa è accaduto nella sua vita che ha scoperchiato il vaso di Pandora, qualcosa che le ha fatto perdere l’innocenza e con cui la donna si confronterà nel corso di un’estate che segnerà la sua vita per sempre. Alta e bassa marea si susseguono: l’isola diventa luogo di incontri inattesi e ritorni. Con la salsedine incollata alla pelle, Elisa viaggia nel desiderio e nella memoria, mentre l’acqua sale di livello a coprire tutta la terra per far galleggiare la barchetta di una bambina innamorata del suo papà.

Al termine si svolgerà il Concerto Piano Eclettico di e con Toni Tarantino.