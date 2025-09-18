“Le Terre Incolte”, a Galatina l’anteprima assoluta per il nuovo film di Mattia De Pascali

Una storia avventurosa ambientata in un passato immaginario, dove la tradizione salentina si fonde con la fantasia cinematografica.

Si svolgerà venerdì 3 ottobre alle ore 20.30 presso il Teatro Cavallino Bianco di Galatina l’anteprima assoluta per il nuovo film di Mattia De Pascali: Le Terre Incolte

In un paesino del Sud Italia, la misteriosa scomparsa di alcuni abitanti nel bosco getta la comunità nel panico. Incapaci di spiegare il fenomeno, i cittadini accusano di stregoneria un’emarginata. Ma, prima che possano farsi giustizia da soli, nel villaggio giungono due enigmatiche figure: un santo eremita e un nobile cavaliere, che prenderanno in mano le sorti della vicenda.

Con un percorso diverso da quello di colleghi conterranei, il regista di questo film si allontana dal realismo con cui è stata spesso raccontata la provincia di Lecce e guarda a un cinema di genere dal respiro internazionale. Senza rinnegare il proprio territorio e attingendo a suggestioni provenienti da un mondo bucolico ormai scomparso, De Pascali costruisce un racconto fantastico che ha la struttura della favola e i ritmi di un fumetto d’avventura. Le Terre Incolte è una rilettura del fantasy, non più ambientato in un medioevo immaginario ma traslato in un Novecento reinventato.

Il film è co-prodotto da Bianco Production e gode dei Patrocini del Comune di Supersano e della Città di Galatina. La sua troupe era composta da Nadia Mele alla produzione esecutiva, Walter Taurino alla scenografia, Rita Marra ai costumi, Chiara Calò in qualità di SFX make-up artist e Gerry Ciccimarra come direttore della fotografia. Mentre le riprese di Le Terre Incolte si sono svolte interamente nel Salento, la post-produzione del film è stata portata avanti da professionisti sparsi in tutta Italia: