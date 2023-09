“Lecce e il Regio Esercito”, al Convitto Palmieri la presentazione del nuovo libro di Francesco De Cillis

Si svolgerà venerdì 28 settembre alle ore 18.00, presso il Convitto Palmieri di Lecce, la presentazione del volume “Lecce e il regio Esercito – Dall’Unità d’Italia alle celebrazioni al Milite Ignoto” di Francesco De Cillis.

All’evento, interverranno il Generale di Brigata Claudio Dei, Comandante della Scuola di Cavalleria e il Colonnello Emanuele Lasalandra, consigliere dell’Associazione nazionale Arma di Cavalleria. L’incontro sarà moderato dalla giornalista Luisa Migliaccio.

Il libro, pubblicato da Youcanprint, che sarà presentato in concomitanza del bicentenario della costituzione della Scuola di Cavalleria, istituto per la formazione e la specializzazione degli Ufficiali, Sottufficiali e Volontari dell’Arma di Cavalleria dell’Esercito Italiano a Lecce, tratta la storia militare del capoluogo salentino, attraverso un minuzioso e articolato lavoro di ricerca storica, nel periodo compreso tra il 1861, anno dell’Unità del Regno d’Italia e il 1921, anno delle solenni celebrazioni al Milite Ignoto, riempiendo un vuoto nella storiografia della città per questo arco temporale.

La storia di Lecce rimane al centro negli eventi di politica nazionale, amministrativa e nei fatti di cronaca, facendo riemergere episodi e situazioni caduti nell’oblio. Dalla formazione del Regno d’Italia, sino alla vigilia della Prima guerra mondiale, la storia militare di Lecce è un susseguirsi di avvicendamenti di unità reggimentali che hanno scandito e arricchito la vita cittadina, passando da significativi avvenimenti, come la sconfitta subita nel Corno d’Africa o la vittoria in terra di Libia.

Degli anni della Grande Guerra sono indicati gli episodi considerevoli di vita militare. Nel primo dopoguerra, la città, coinvolta nella spirale di una crisi nazionale e locale, andava sempre fiera delle sue unità militari, accolte tra le mura con modi trionfalistici, dimostrando, ancora una volta, l’attaccamento ai fondamenti istituzionali.

Francesco De Cillis

Nato a Lecce nel 1963, laureato in scienze politiche e relazioni internazionali presso l’Università della Tuscia è Primo Luogotenente dell’Esercito Italiano nella posizione di ausiliaria ed è stato in servizio per 25 anni alla Scuola di Cavalleria.

Ha scritto nel 2015 “Bisceglie al tempo della grande guerra: cronistoria degli avvenimenti accaduti durante la prima guerra mondiale”; nel 2021 “Il pellegrinaggio medievale: cavalieri, santi e viandanti per le vie della Puglia. Il cammino di San Giacomo Maggiore in Terra d’Otranto: iconografia e culto giacobeo; “Il giorno del Milite Ignoto: cronaca delle celebrazioni in Italia e all’estero: la partecipazione nella Provincia di Terra d’Otranto. Numerosi sono gli articoli pubblicati su riviste specializzate inerenti temi di carattere militare e beni culturali. È promotore di iniziative di valorizzazione di beni culturali nell’area salentina e pugliese.