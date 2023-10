Lecceinscena, in città sarà un ottobre di festival e spettacoli

Musica nei quartieri della periferia e nel centro storico, festival, eventi artistici e appuntamenti di richiamo. Insomma con ‘Lecce in scena‘ per il capoluogo salentino sarà un ottobre ricco di serate all’ insegna della cultura e dell’ intrattenimento. Quel calendario spalmato di eventi che da tanto si chiedeva alla politica comincia a prendere piede e consente di assistere a rassegne e festival oltre l’accavallarsi delle iniziative di luglio e agosto.

‘Un calendario ricco, vario e diffuso – afferma l’assessore al Turismo e agli Spettacoli Paolo Foresio – che coinvolgerà anche i quartieri e che è il risultato di un lungo lavoro dell’Amministrazione comunale con il sostegno della Regione Puglia attraverso l’operazione finanziata a valere su Por Puglia Fesr-Fse 2014/2020 – Asse VI Azione 6.8 – “Palinsesto PP-Tpp Puglia. Riscopri la meraviglia 2023”.

Una catena di eventi, dunque, che aiuta a destagionalizzazione l’offerta turistica e chiama ai riflettori del protagonismo culturale tanti quartieri di Lecce, anche di periferia (da San Pio a Santa Rosa, dal quartiere Stadio al quartiere Leuca) e non solo il centro storico che altrimenti rischierebbe di rimanere ‘ingolfato’.

«La programmazione di ottobre – spiega il sindaco Carlo Salvemini – ci dà la possibilità di riassumere alcuni risultati: fino a qualche anno fa, passato Ferragosto, si chiudeva la stagione turistica. Oggi non è più così e i dati delle presenze ci confermano anche quest’anno arrivi e prenotazioni nei mesi di ottobre e novembre. L’altro risultato è che attorno alla città di Lecce si raccolga l’interesse di esperienze che vanno oltre i confini regionali, come True Puglia, Semi, Conversazioni sul futuro, Manibus. A tutte queste manifestazioni di prestigio si accompagnano una serie di attività programmate nei quartieri che riconoscono protagonismi e creatività locali».

Tutte le rassegne di Ottobre 2023 a Lecce

Dopo il successo di Eppoi Festival che si è tenuto nel quartiere San Pio dal 15 al 17 settembre, presso gli spazi della Trax Road nel quartiere Stadio, il 7 e 8 ottobre, torna “A Vele Spiegate”, festival della musica rap, trap, hip-hop e delle arti.

Nel quartiere Rudiae-Ferrovia va in scena “We love Parco Tafuro” che partito il 22 settembre proseguirà il 7, 8 e 15 ottobre. Si tratta di un’iniziativa di comunità promossa dall’omonimo comitato con l’associazione OpenArtLab ETS, che ne fa parte, e che coniuga l’intrattenimento e la rigenerazione urbana.

Altra novità per tutti i fine settimana fino al 15 ottobre (il programma completo è consultabile su https://bit.ly/impressioni-settembre-ottobre), in varie piazzette della città, è la rassegna “Impressioni di settembre…ma anche un po’ di ottobre”, dieci piccoli concerti in collaborazione con TTEvents dedicati ai cantautori, nei quali sarà proposto un viaggio nella musica leggera italiana e internazionale, ma anche locale con uno speciale omaggio al cantautore popolare Pino Zimba.

Ultima novità fra quelle diffuse nei quartieri è “Magia al Parco” con lo spettacolo di magia per i più piccoli del Mago Yuri nei parchi cittadini per tre domeniche di ottobre (l’8, il 15 e il 22). Nello specifico, al Parco dei Bambini, al Parco Borgo San Nicola, nei pressi della Torre, e al Parco Baden Powell.

Dalle periferie al centro, dove non mancheranno ovviamente festival, musica, poesia e teatro. Ma andiamo con ordine.

Continua con gli ultimi quattro appuntamenti (5, 7, 12 e 13 ottobre) nel giardino dell’ex Conservatorio Sant’Anna la rassegna organizzata dal Fondo Verri “Qui se mai verrai…Il Salento dei poeti”, dedicata alla contemporaneità della ricerca poetica nel Salento e in Puglia.

Il complesso degli Agostiniani e la biblioteca OgniBene con Biblioteca Bernardini, Officine Cantelmo, Officine Culturali Ergot e Liberrima sono i luoghi che ospiteranno, dal 12 al 15 ottobre, la decima edizione di “Conversazioni sul futuro”, organizzato dall’associazione Diffondiamo idee di valore, in cui si parlerà di ambiente, attivismo, clima, comunicazione, design, diritti, economia, esteri, giornalismo, fotografia, fumetto, lingua, musica, satira, storia e molti altri temi di attualità (il programma completo è scaricabile dal sito www.conversazionisulfuturo.it).

Improvviva, la rassegna teatrale di improvvisazione promossa da Improvvisart che coinvolge e fa divertire il pubblico, torna con due appuntamenti ospitati agli Agostiniani (28 settembre) e al Teatro Koreja (13 ottobre).

In tema teatrale confermato l’abituale appuntamento con il barbonaggio teatrale, il raduno degli artisti-barboni guidati da Ippolito Chiarello e Nasca Teatri, in programma il 14 ottobre, fra piazza Sant’Oronzo e le vie limitrofe.

Saranno le tre porte della città, Porta Rudiae, Porta Napoli e Porta San Biagio, a fare da scenografia al nuovo format, ideato da Lobello Records con il Comune di Lecce, “Lecce V: vini, vintage e vinili”, che prevede, il 14 ottobre dalle ore 18.00, degustazione di vini, musica, stand di vinili e vintage, cabinati arcade vintage per fare un tuffo nella sala giochi degli anni ’80/90.Ognuna delle tre porte avrà anche il suo intrattenimento musicale con dj set ed esibizioni di ballo.

Anche le marine saranno il loro contributo alla destagionalizzazione. Il 14 e il 15 ottobre il Borgo di Frigole ospiterà la “Mostra della Patata zuccherina di Frigole”.

Dall’1 al 4 ottobre si terrà a Lecce la seconda edizione di True Puglia, evento per gli addetti del settore turistico a cui si accede esclusivamente per invito. Il top dell’ospitalità made in Puglia incontrerà più di 50 buyer internazionali provenienti da Stati Uniti, Canada, Australia e India per promuovere il territorio.

Dal 6 all’ 8 ottobre va in scena S.E.M.I 2023 – Storie di Eccellenza, Merito e Innovazione. Si tratta di una tre giorni organizzata dall’Associazione Cultura Italiae che assegna il titolo di ‘Presidio Culturale Italiano’ alla città di Lecce, titolo che lo scorso anno è stato appannaggio di Bergamo (il programma è consultabile sul sito: https://www.culturaitaliae.it/s-e-m-i-2023-lecce/).

Dal 14 ottobre al 19 novembre è la volta di Manibus. L’appuntamento premierà le eccellenze dell’artigianato, nazionali e internazionali e i grandi nomi legati alla valorizzazione della cultura e del “made in Italy”. Nell’ ambito dell’ evento, il Castello Carlo V ospiterà la grande collettiva “Volumi di carta”, una mostra interessante che presenta opere tridimensionali in carta realizzate da Caterina Crepax, Daniele Papuli, Perino&Vele, Anila Rubiku.

Infine Bosco di Lecce di Yuval Avital, evento promosso dal Comune di Lecce – Assessorato alla Cultura, MUST – Museo Storico della città di Lecce e sostenuto e finanziato da Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese, Polo Biblio-Museale di Lecce e concepito in collaborazione con Fondazione Biscozzi | Rimbaud. Si tratta di un complesso progetto di arte relazionale che mette in dialogo l’artista e la città di Lecce in un processo di creazione collettiva, di performance, riti d’arte, composizioni materiche e co-creazioni realizzate insieme alla cittadinanza, trasformando idealmente gli abitanti di Lecce in alberi e la città in un bosco umano.