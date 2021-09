“Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate”, a Galatone una Lectura Dantis della Compagnia Salvatore Della Villa

All’Inferno si accede per una porta. Un’iscrizione che maestosa troneggia in cima alla porta annuncia quello a cui il visitatore va incontro, quindi “la città dolente”, “l’etterno dolore”, “la perduta gente”. In fondo all’iscrizione un ultimo ammonimento: “Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate”. Una volta varcata la soglia non si potrà tornare indietro. Non ci sarà speranza ma solo dolore, solo smarrimento, solo terrore. E magari Dante è lì, in piedi davanti a quella porta immensa, a pronunciare senza voce, solo muovendo le labbra, quelle parole che legge sull’iscrizione, fino all’ultimo verso, tremando d’angoscia e di paura ma anche di un’eccitazione che gli scuote le membra fino all’ultimo centimetro di carne. Non è da solo, però. Il suo Maestro è con lui. Insieme si addentrano nell’Inferno e, con loro, lo faranno gli spettatori dello spettacolo che si appresta a chiudere la stagione estiva della Compagnia Salvatore Della Villa, alla scoperta dell’Inferno Dantesco dove l’umano e il mostruoso, il sanguigno e il divino si intrecciano nel sublime accostamento tra parola e immagine poetica.

La “Lectura Dantis” andrà in scena sabato 11 settembre, alle ore 21.00, nell’Atrio del Palazzo Marchesale di Galatone. In occasione dei settecento anni della morte di Dante, la Compagnia gli rende omaggio con uno spettacolo che prende il titolo proprio dal verso nono del canto III dell’Inferno: “Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate”: con la premessa di Maria Domenica Muci, la “Lectura Operis” di Salvatore della Villa, le musiche di Gianluigi Antonaci, le voci di Lucia Conte e Serena Scarinzi e Adolfo Corrado al basso, lo spettacolo è un invito a perdersi e ritrovarsi “dentro a le segrete cose” della Commedia.

Con il sostegno della Regione Puglia con il Programma Straordinario 2020 in materia di Cultura e Spettacolo, in collaborazione con l’Aps “Tracce Creative” di Surano e con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Galatone, lo spettacolo fa parte del progetto ‘Teatri dell’Agire’ della Compagnia Salvatore Della Villa che intende valorizzare beni architettonici, archeologici e naturalistici della Provincia di Lecce e promuovere la conoscenza del patrimonio artistico-culturale attraverso lo spettacolo dal vivo.

Ingresso Gratuito. Info e prenotazioni obbligatoria: Citygram al link https://www.citygram.it/galatone/eventi/; o telefonando ai numeri 327.9860420 – 3407329797.