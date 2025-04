Certamen Ennianum e Notte Nazionale del Liceo Classico, il Liceo Palmieri di Lecce celebra la classicità

Il 4 aprile 2025, il Liceo Classico “G. Palmieri” di Lecce si trasformerà nel cuore pulsante della cultura classica, ospitando la XXXII edizione del “Certamen Ennianum” e partecipando alla XI edizione della “Notte Nazionale del Liceo Classico“. Una giornata all’insegna della tradizione e dell’innovazione, che vedrà studenti, docenti e appassionati di classicità riuniti per celebrare il patrimonio culturale del mondo antico.

Certamen Ennianum: la sfida della traduzione

La giornata inizierà con il “Certamen Ennianum“, una competizione di traduzione dal latino che metterà alla prova le abilità di studenti del Liceo (sezione Alumni) e di altri licei italiani (sezione Certamen Maius). La traccia di quest’anno, “virum vera virtute animatum addecet” (Si conviene ad un uomo vivere animato da una vera virtù), ispirata al celebre motto di Ennio, sarà valutata da una commissione di esperti dell’Università del Salento (la Commissione sarà guidata dalla prof.ssa Natascia Pellè con i proff. Alessandra Manieri e Alessandro Capone insieme ad assegnisti e dottori di ricerca).

Notte Nazionale del Liceo Classico: un evento coinvolgente

Nel pomeriggio, il Liceo aprirà le sue porte per la “Notte Nazionale del Liceo Classico“, un evento che coinvolgerà l’intera comunità scolastica in una serie di attività culturali. Alle 18:00, in contemporanea con tutte le scuole d’Italia, verranno trasmessi i saluti del Ministro dell’ Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e il video della rete nazionale dei Licei Classici, dando il via ufficiale alla manifestazione.

“Le radici classiche dei Lumi”: una conferenza illuminante

Alle 19.00 si terrà la conferenza “Le radici classiche dei Lumi“, con interventi dei professori Pasquale Guaragnella e Emilio Filieri (in dialogo con la professoressa Sonia Schilardi), che esploreranno l’influenza del mondo classico sul pensiero illuminista. Un’occasione per riscoprire il legame tra passato e presente e per valorizzare la cultura del territorio.

Performance e creatività: gli studenti protagonisti

Dalle 20.00, gli studenti del Liceo daranno vita a performance e attività creative, spaziando dalle esperienze sensoriali tra le piante del Mediterraneo ai dialoghi con mostri marini, dalle danze delle Oceanine alla musica jazz e popolare. Un programma ricco e variegato, che metterà in mostra il talento e l’entusiasmo dei giovani partecipanti.

Un messaggio collettivo e la premiazione del Certamen

In chiusura, verrà trasmesso un messaggio collettivo della rete nazionale dei Licei Classici, dedicato al Mediterraneo, crocevia di culture e popoli. La giornata si concluderà il 5 aprile con la cerimonia di premiazione del “Certamen Ennianum”.