I gemelli Luca e Mauro Scrimieri dal Salento ad ‘Affari Tuoi’, gioco tra pacchi e ricordi di vita

Hanno portato Lecce e il Salento alla trasmissione di punta di Rai 1 ‘Affari Tuoi‘, il famoso game show, il gioco dei pacchi, condotto da Amadeus in prima serata sulla rete di stato ammiraglia. I gemelli Luca e Mauro Scrimieri, ex titolari di una nota creperia, hanno emozionato i milioni di spettatori che tutte le sere giocano con le offerte del ‘dottore’ chiamato in causa dal direttore artistico di Sanremo, raccontando la loro storia e provando a vincere una bella somma.

Il gioco, che si basa esclusivamente sulla fortuna nella scelta di un pacco contenente un’offerta rilevante da contrattare poi con la produzione del programma ogniqualvolta si invitano gli altri concorrenti delle regioni italiane ad aprire la loro scatola, consente di alternare la narrazione delle proprie esperienze di vita tra una chiamata e l’altra sapientemente orchestrate da Amadeus.

Maledetto ancora una volta il numero 16 che conteneva l’offerta più alta, quella di 300mila euro. Numero nefasto, dicevamo, che ricordava la data della morte del papà di Luca e Mauro e che era assegnato al pacco contenente l’offerta più alta. Svanita quella opportunità di vincita, è stato facile per il ‘dottore’ giocare con offerte al ribasso nei confronti dei due gemelli salentini. La serata si è conclusa con la vincita di 33mila euro, cifra non altissima, ma utile a ai due giovani laureati in economia che hanno scelto di restare a Lecce per fare compagnia alla madre dopo la perdita del caro papà.