Un pezzo di Salento sbarca a Lucerna: la festa di San Martino unisce i salentini in Svizzera

Il profumo del mare, il sapore della terra, la gioia della musica e la convivialità di un tempo: tutto questo e molto altro si respirerà a Lucerna sabato 16 novembre, quando la comunità salentina residente in Svizzera si riunirà per celebrare la tradizionale festa di San Martino.

L’appuntamento è alle ore 18.30 presso il Ristorante Pizzeria “Slice” di Kastanienbaumstrasse 90, dove verrà allestito un vero e proprio banchetto salentino. Pittule calde, cozze alla tarantina, orecchiette pomodoro e cacio ricotta faranno da antipasto ad un viaggio gastronomico tra i sapori della Puglia, che si concluderà in dolcezza con il tanto amato pasticciotto leccese e le calde castagne al cartoccio. Il tutto sarà accompagnato da un buon bicchiere di vin brulè.

Ma la festa di San Martino non è solo cibo. È soprattutto musica, balli e canti popolari. E proprio per questo, il gruppo “I Salentini di Lucerna” animerà la serata con pizzica, tamburelli e stornelli in dialetto salentino. Gli organizzatori invitano tutti gli ospiti a portare con sé i propri strumenti musicali per partecipare attivamente alla festa e creare un’atmosfera ancora più coinvolgente.

“Questa iniziativa nasce dalla volontà di mantenere vive le nostre tradizioni e di far sentire a casa tutti i salentini che vivono lontano dalla propria terra”, spiegano gli organizzatori. “La festa di San Martino è un momento importante per ritrovarsi, condividere ricordi e rafforzare i legami di comunità”.

Un’occasione unica per tutti coloro che desiderano immergersi nella cultura salentina, assaporare i piatti tipici e ballare la pizzica fino a notte fonda.

Informazioni utili

Data: Sabato 16 novembre 2024

Ora: 18.30

Luogo: Ristorante Pizzeria “Slice”, Kastanienbaumstrasse 90, Lucerna