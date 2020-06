Gli artisti di strada si riconsegnano al pubblico, una manifestazione in Piazza S. Oronzo

È stata una delle categorie certamente più colpite dall’emergenza sanitaria quella dello spettacolo, a causa del lockdown e del conseguente annullamento di tutte le manifestazioni e iniziative.

Però, adesso, con la fase 3, piano piano si sta iniziando a ritornare alla normalità e per questi motivi, almeno una parte di essa torna a esibirsi.

Sarà una manifestazione poetica e pacifica quella che più di 40 artisti di strada della provincia di Lecce, svolgeranno domenica 14 giugno, dalle ore 18.00, alle ore 20.00, a Lecce, in Piazza S. Oronzo, per celebrare un gioioso ritorno alla tanto amata forma di spettacolo pubblico dal vivo.

Gli Artisti, in accordo con la fase 3 dell’emergenza Covid e con tutte le precauzioni del caso, si riconsegneranno al pubblico, quello vie cittadine.

In questo ultimo periodo, più di 130 operatori del settore, mossi dalla comune intenzione di trasformare un ostacolo in opportunità, riconosciuti già da tempo come veri e propri Lavoratori dello Spettacolo dal Vivo, si sono organizzati in una sorta di “Task Force Pugliese”, dando vita a un Coordinamento delle Arti di Strada in Puglia, che vuole rendere il lavoro già svolto a livello Nazionale dalla Federazione Nazionale Artisti di Strada maggiormente capillare nella Puglia.

Nel corso della manifestazione saranno donati a tutti “piccoli gesti poetici“, quelli che hanno sempre contraddistinto il comparto e che continueranno a caratterizzarlo anche in tempi di cornovirus.