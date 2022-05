“De la terra allu cielu”, Cutrofiano ricorda Roberto Vantaggiato

alle ore 19.30 in, l’associazione “Fermamente” con il sostegno dell’assessorato alla cultura del Comune di Cutrofiano, presenterà “”, memorial per, artista poliedrico scomparso il 15 agosto 2021.

Docente di materie umanistiche presso l’Istituto tecnico industriale “Meucci” di Casarano, era famoso per il suo impegno sociale e culturale. È stato l’autore di numerose poesie che ha poi tradotto in musica, collaborando con diversi artisti salentini. Alle spalle due percorsi universitari, uno in materie letterarie e l’altro in Lingue straniere, era noto per il suo legame con il territorio e con gli alberi di olivo. Argomenti decantati nei suoi versi, frutto del suo diretto vissuto.

Poeta, cantautore, figlio del Salento e della terra, spirito libero, Roberto Vantaggiato aveva viaggiato e vissuto in varie città in Italia e all’estero, aveva collaborato con gruppi e artisti tra cui il “Nuovo canzoniere italiano” di Caterina Bueno e con Fabrizio de Andrè (di cui era anche amico). Autore di “Tegnu”, “Te notte”, “Viajes”, “La grande signora”, per citare qualcuna delle sue canzoni, Roberto Vantaggiato con la sua voce calda, un po’ roca e nostalgica, è stata una figura di rilievo nel panorama culturale e musicale salentino.

A rendergli omaggio ci saranno sul palco numerosi artisti e amici: Andrea Baccassino, Carlo Canaglia, Mino Cavallino, Valentina Mazzotta, Pantaleo Colazzo, Gaetano Cortese, Giuliana De Donno, Mini De Santis, Massimo Donno, Beppe Elia, Giovanni Leuzzi, Marina Leuzzi, Enzo Ligori, Enzo Marenaci, Antonella Dell’Anna, Tonio Panzera, Luigi Marzano, Antonio Melegari, Roberto Molle, Gioele Nuzzo, Pina Petracca, Gabriella Vantaggiato, Machteld Verplaetse, Max Vigneri, Ciccio Zabini. La serata sarà presentata da Fernando Alemanni e Marcella Rizzo.