Un viaggio di vita sulle orme della Sla, a Copertino un incontro-racconto con Maria De Giovanni

Un percorso professionale e umano che è diventato con forza e determinazione un cammino per una vita nuova. Un fascio di luce su uno snodo importante di vita, al tempo stesso punto di arrivo e punto di partenza, quello che regalerà Maria De Giovanni, giovedì 25 maggio, a Copertino, alle 19.30, presso il teatro della parrocchia Santi Cosma e Damiano. Un appuntamento durante il quale la nota autrice salentina, attraverso i suoi libri “Sulle orme della sclerosi multipla” e “La Rinascita”, racconterà come il suo difficile percorso sia diventato autentica testimonianza.

Un viaggio di vita sulle orme della sclerosi multipla, quello di Maria De Giovanni che da anni si occupa non solo di raccontare la vita di chi combatte tutti i giorni questa battaglia ma anche di organizzare iniziative che possano normalizzare e talvolta anche ‘sorprendere’ chi conosce questo percorso di sofferenza.

Un impegno quotidiano e proficuo che è valso a Maria De Giovanni il titolo di Commendatore al Merito della Repubblica, riconoscimento di cui sarà insignita il prossimo 2 giugno.

“Si tratta di un riconoscimento valoriale e

istituzionale che mi rende particolarmente orgogliosa del mio operato – afferma l’autrice -. È un titolo che eserciterò per i diritti dei disabili come ho sempre fatto ed è con loro che non hanno voce che lo condivido. Orgogliosa di essere una donna Commendatore della Repubblica Italiana”.

Nel corso dell’incontro sarà presentato il suo progetto “Il mare di tutti”, che da diversi anni propone con successo la talassoterapia, ovvero la fisioterapia a mare per persone con sclerosi multipla.

Dopo i saluti del Presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva, dell’Assessore regionale Sebastiano Leo, del Sindaco di Copertino Sandrina Schito, del direttore dell’Asl di Lecce Stefano Rossi e del parroco don Piero Inguscio, dialogheranno con l’autrice: Rosario Tornesello, direttore di “Nuovo Quotidiano di Puglia” e Alessandro Calcagnile, primario di Cardiologia presso l’ospedale San Giuseppe da Copertino.

Le conclusione saranno affidate al vice-presidente della Provincia di Lecce Antonio Leo.

La serata sarà moderata da Maria Antonietta Vacca.

L’incontro è patrocinato da Regione Puglia, Provincia di Lecce e Comune di Copertino, in collaborazione con la parrocchia Santi Cosma e Damiano.