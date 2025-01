Maria De Giovanni e la sua toccante testimonianza di successo sulla sclerosi multipla

Maria De Giovanni, autrice del libro “Sulle orme della Sclerosi multipla. La pienezza della vita“, sta toccando il cuore di migliaia di lettori con la sua storia straordinaria. Presentato con successo a Palazzo Adorno a Lecce, il volume è un vero e proprio inno alla vita, una testimonianza autentica di come affrontare le sfide più grandi con coraggio e determinazione.

Una storia che va oltre la malattia

Attraverso un racconto intimo e coinvolgente, l’autrice ci accompagna nel suo percorso personale, svelando i segreti della sua forza e della sua resilienza. La sclerosi multipla, una malattia che ha segnato profondamente la sua esistenza, diventa l’occasione per riflettere su temi universali come l’amore, la famiglia, la fede e il significato della vita.

De Giovanni non si limita a descrivere le difficoltà che ha incontrato, ma ci mostra come, anche nei momenti più bui, sia possibile trovare la luce e la speranza. Il suo libro è un vero e proprio manuale di vita, un invito a non arrendersi mai e a valorizzare ogni istante.

Un messaggio di speranza per tutti

“Sulle orme della Sclerosi multipla” è un libro che si rivolge a tutti, non solo a chi convive con questa malattia. Le parole di Maria De Giovanni sono un balsamo per l’anima, una carezza per il cuore. L’autrice ci insegna che la pienezza della vita non dipende dalle circostanze esterne, ma dalla nostra capacità di trovare la felicità dentro di noi.

Un tour di presentazioni per diffondere un messaggio importante

Per condividere la sua esperienza e il suo messaggio di speranza, Maria De Giovanni è impegnata in un intenso tour di presentazioni che la porterà in numerosi comuni del Salento e non solo. Di seguito le tappe previste:

28 gennaio 2025: Martignano, presso LecceClub Martignano;

29 gennaio 2025: Comune di Cannole;

30 gennaio 2025: Università del Salento, Sala 7 Studium, Lecce;

1 febbraio 2025: Proloco Supersano;

2 febbraio 2025: Fidapa Gallipoli;

3 febbraio 2025: Proloco Cutrofiano;

6 febbraio 2025: Comune di Soleto;

7 febbraio 2025: Sternatia, Centro Studi Chora-Ma;

8 febbraio 2025: Parrocchia Castrignano del Capo;

9 febbraio 2025: Parrocchia Villa Baldassarri.