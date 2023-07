Marina Milanese asciuga al sole e pubblica le poesie di una vita. In libreria la presentazione della sua opera prima

Se la vertigine non è paura di cadere ma voglia di volare… può anche succedere che ti ritrovi inaspettatamente a spiccare il volo a 50 anni, dopo una vita passata al dolce tepore di un accogliente nido familiare. Dà vento alle ali dei suoi versi Marina Milanese che presenta a Lecce, venerdì 28 luglio, alle 19.00, presso il Bookstore Mondadori di Via Cavallotti, la sua opera prima, la raccolta di poesie dal titolo “…E ne farò di tutte una collana infinita‘, edita da Albatros.

Poesie raccolte nell’ arco di un’ esistenza e messe ad asciugare al sole di una pubblicazione quando forse non si pensava più di vincere il pudore che ti fa tenere i versi chiusi in un cassetto o peggio ancora in fondo al cuore.

La vita ti regala il coraggio quando sembra che ti sfili ad una ad una le certezze, puntellando l’ esposta palafitta in cui trova alloggio la nostra anima sbattuta tra i venti dei ricordi e gli tsunami di inattese novità.

È quello il momento preciso in cui prendi la tua storia tra le dita e te ne impossessi finalmente, pretendendo per te, e solo per te, ciò che avevi donato agli altri.

Ma impossessarsi della propria storia e quindi della propria vita significa dare un nuovo senso ai fatti per come si sono succeduti. Riordinarli, riscriverli, rileggerli, rinominarli.

E incastrando anello dopo anello, con senso finalmente illogico, scopri che la catena dei tuoi giorni sta trasformandosi in una bellissima collana da indossare, in cui le vicende si infilano alla perfezione ed escono alla luce come i volti che si sono messi alle spalle l’ombra.

È in quel momento che la corazza si scioglie, è in quel momento che ti metti in pasto agli altri come modella che in passerella viene consumata dagli obiettivi indiscreti di macchine fotografiche che sparano raffiche di click.

Le parole spogliano più di un vestito che si sfila, le parole scoprono più di uno scialle che non tiene, le parole sfogliano di più di un intonaco che cade come mascara trascinato dalla fiumara delle lacrime.

Sono i racconti di una vita quelli che Marina Milanese riporterà a galla in un libro che vede la prefazione della leonessa Barbara Alberti.

Dialogherà con l’autrice la giornalista Alina Spirito.