Dal Salento ai grandi palcoscenici, Marina Parente ammessa alla scuola di danza del “Teatro dell’Opera” di Roma

13 anni e un talento che parte dal Nord Salento per danzare su grandi palcoscenici.

Marina Parente, allieva della scuola Balletto del Salento di Trepuzzi diretta dalla Maestra Vera Giannetto, ha superato brillantemente il periodo di prova presso la scuola di danza del “Teatro dell’Opera di Roma” entrandovi di diritto.

La Scuola di danza, diretta da Laura Comi, già Prima Ballerina Etoile del corpo di ballo del Teatro dell’Opera, è stata istituita nel 1928 ed è una delle più antiche e prestigiose Scuole professionali italiane, pertanto l’ammissione della giovanissima ballerina salentina rappresenta motivo di grande orgoglio per la scuola salentina e per tutto il territorio.

La notizia dell’ammissione, si pone come ulteriore conferma del lavoro che, da oltre 30 anni, la scuola “Balletto del Salento” portano avanti offrendo a tutti i suoi allievi formazione professionale e opportunità reali di respiro nazionale ed internazionale, a cominciare dalle lezioni passando per i concorsi e gli stage dove gli allievi hanno modo di confrontarsi con altre eccellenze, stili e tecniche.

Marina Parente è stata seguita tecnicamente e artisticamente negli anni: per la tecnica classico-accademica da Vera Giannetto e, per la tecnica contemporanea e moderna, da Federica Fontana.

La preparazione tecnico-artistica, supportata da particolari doti fisico-attitudinali, hanno consentito alla piccola Marina di ricevere negli anni notevoli apprezzamenti e borse di studio in stage e concorsi internazionali tra cui Italian Dance Award, Talenti in Palcoscenico, CND Italie, CND Spain, Festival Baridanza, Stage Danzamaremito e molti altri dando dimostrazione di un grande talento unito ad una tecnica sempre più perfezionata.

Orgogliosa per il traguardo raggiunto Giannetto: “Sono felice per il nuovo e prestigioso percorso che attende Marina dopo averla seguita in questi anni capendo subito le sue enormi potenzialità, è con vero orgoglio che apprendo la notizia della sua ammissione ad una scuola così prestigiosa come la scuola di danza del ‘Teatro dell’Opera di Roma’. Sono sicura che il suo futuro sarà brillante e che porterà in alto il Salento nel mondo della danza e dello spettacolo”.