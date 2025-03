Copertino celebra la Giornata Mondiale della Poesia con Mario Desiati e il suo nuovo romanzo “Malbianco”

Un evento atteso per gli amanti della letteratura quello che si terrà venerdì 21 marzo 2025, in occasione della Giornata Mondiale della Poesia, presso l’ex Convento delle Clarisse a Copertino. Alle ore 18.30, il ‘Premio Strega’ Mario Desiati presenterà il suo ultimo romanzo, “Malbianco“, edito da Einaudi nel 2025.

Un viaggio nelle radici familiari

“Malbianco” è un’opera intensa e profonda che esplora i temi della memoria, dell’identità e delle radici familiari. Il protagonista, Marco Petrovici, quarantenne che vive a Berlino, torna in Puglia per prendersi cura dei genitori anziani e per indagare sulle origini del suo cognome, alla ricerca di una verità nascosta nel passato della sua famiglia.

Attraverso un percorso di indagine personale, Marco ricostruisce la storia della bisnonna Addolorata e dei nonni Demetrio e Vladimiro, svelando segreti e omissioni che hanno segnato la sua famiglia per generazioni. Il romanzo è un’indagine sulla memoria familiare, sulla ricerca delle proprie origini e sulla liberazione dai pesi del passato.

L’autore: Mario Desiati, vincitore del Premio Strega

Mario Desiati, nato a Martina Franca, è uno degli scrittori italiani più apprezzati del panorama contemporaneo. Vincitore del Premio Strega nel 2022 con il romanzo “Spatriati“, Desiati ha pubblicato numerosi romanzi, saggi e raccolte di poesie, collaborando con importanti testate giornalistiche.

La sua scrittura è caratterizzata da una profonda sensibilità e da una capacità di esplorare le complessità dell’animo umano.

L’evento a Copertino

La presentazione di “Malbianco” a Copertino sarà un’occasione unica per incontrare l’autore e approfondire i temi del suo romanzo. Dopo i saluti del sindaco di Copertino, Vincenzo De Giorgi, l’autore dialogherà con Mariapia Greco, presidente dell’Associazione Pro Loco APS “F. Verdesca” di Copertino, e con Chiara Agagiù, dottore di ricerca presso l’Università del Salento.

L’evento si terrà nell’affascinante cornice dell’ex Convento delle Clarisse, un luogo ricco di storia e di fascino, che contribuirà a creare un’atmosfera suggestiva e coinvolgente.