Maurizio Petrelli ha festeggiato 50 anni di musica a Lecce, evento indimenticabile al Paisiello

Lecce ha accogliere un evento imperdibile per gli amanti della buona musica. Venerdì 22 novembre, il Teatro Paisiello è stato la cornice che ha celebrato i 50 anni di carriera di Maurizio Petrelli, il crooner salentino che ha incantato il pubblico con la sua voce calda e potente.

“Scatole di vetro: 50 anni di noi” è stato il titolo dello spettacolo che ha ripercorso un percorso artistico lungo e appassionante, fatto di successi, tour internazionali e una profonda passione per la musica. Dalla farmacia di famiglia di Monteroni alle grandi navi da crociera, Petrelli ha sempre inseguito il suo sogno, portando la sua voce in giro per il mondo.

Un viaggio nel tempo attraverso le note

Accompagnato dalla sua storica band, Petrelli ha portato il suo pubblico in un viaggio nel tempo attraverso le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Da “Io che amo solo te” a “Il nostro concerto“, passando per i grandi successi internazionali. Lo spettacolo è stato un tuffo nel passato per rivivere emozioni indimenticabili. Non sono mancati, naturalmente, alcuni brani tratti dai suoi album originali, tra cui l’ultimo, “Scrivo canzoni per mosche e zanzare”.

Una voce narrante d’eccezione

A fare da filo conduttore alla serata è stata la voce narrante di Donato Chiarello, che ha guidato gli spettatori attraverso la storia di Petrelli, raccontando aneddoti e curiosità sulla sua lunga carriera. La serata è stata arricchita dalla splendida voce di Serena Spedicato, che ha reso omaggio alla grande Mina.

Un’occasione unica per celebrare un artista eccezionale

“Mi piace raccontare al pubblico la mia storia”, ha affermato Petrelli, “perché ognuno ci si possa riconoscere. È stato un viaggio musicale di un’ora e mezza, un concentrato di emozioni e di ricordi”.