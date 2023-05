Messapia Summer Festival, da quest’anno anche l’atteso mercato dell’artigianato

Promuovere e valorizzare l’artigianato salentino all’interno di festival musicali, rassegne culturali e sagre enogastronomiche al fine di raccogliere l’attenzione dei tanti turisti e dei tanti vacanzieri che anche questa estate regaleranno il sold out al Salento e che potranno portare nelle loro case i prodotti realizzati dalle sapienti mani degli artigiani della provincia di Lecce.

Nasce con questi intenti il Mercato dei Messapi organizzato a Muro Leccese dal CAT (Centro di Assistenza Tecnica) di Federaziende, con il Patrocinio del Comune di Muro Leccese e dell’Associazione Dilinò, un evento che sarà inserito all’interno del Messapia Summer Festival dell’8 e 9 Agosto 2023.

Piccoli commercianti e artigiani di prodotti tipici salentini hanno tempo fino al 16 giugno per presentare le domande, aderire all’iniziativa e garantirsi una finestra nell’atteso appuntamento dell’estate salentina.

Messapia Summer Festival

Anche quest’anno il Messapia Summer Festival, giunto alla sua sesta edizione e che si svolge in Piazza del Popolo a Muro Leccese, si presenta come uno dei maggiori eventi estivi di musica in Salento. “Un evento capace di raccontare, attraverso la musica, le radici storiche della città che lo ospita – scrivono gli organizzatori -. Muro Leccese, infatti, è uno dei più importanti centri messapici del Salento che ancora conserva le testimonianze di una storia lunga e fortemente connotata dalla presenza del popolo dei Messapi. La programmazione musicale del Messapia Summer Festival vuole perseguire l’obiettivo di raccontare l’incontro tra culture diverse attraverso artisti musicali di diverso genere e origine geografica, per esprimere al meglio la vocazione di un Salento aperto al mondo e al dialogo con le altre culture tradizionali”.

Il programma

L’evento si svolgerà, come detto, l’8 e il 9 agosto prossimi. Ospiti nella prima serata saranno i Tamburellisti di Torrepaduli, i Zimbaria e gli Allabua; mentre nella seconda serata ci sarà il concerto dei Nomadi.

Il Mercato dei Messapi

All’ interno del festival musicale anche cultura, artigianato e gastronomia con l’atteso mercato artigianale; l’iniziativa di Federaziende intende valorizzare le attività produttive del territorio, attraverso un percorso che ne racconti la storia e l’identità e che dia loro ulteriori opportunità. I piccoli commercianti e gli artigiani di prodotti tipici salentini avranno così la possibilità di inserirsi in un vero e proprio percorso che intercetterà tutti i partecipanti agli eventi musicali del Messapia Summer Festival: gli stand occuperanno via Salentina, la strada che conduce a Piazza del Popolo, cuore pulsante della manifestazione musicale.

Come partecipare

Tutte le imprese artigianali che sono interessate a partecipare al Mercato dei Messapi dovranno scaricare l’apposito modulo di partecipazione collegandosi al sito www.federaziende.org, compilarlo e inviare tutta la documentazione richiesta all’indirizzo di posta elettronica certificata [email protected] entro e non oltre il 16 giugno 2023.