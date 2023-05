Riaprono le Mura Urbiche, in programma visite guidate e una mostra di Bansky

L’apertura e le visite guidate saranno garantite dalla società Mediafarm, che ha presentato la proposta, senza oneri per il Comune, di occuparsi del servizio e a realizzare la mostra su Banksy, artista e writer britannico, considerato uno dei maggiori esponenti della street art contemporanea, la cui identità è tuttora ignota. Le sue opere, eccentriche e incisive, fanno riflettere sul sistema e sulla società in cui viviamo: sono un simbolo di lotta e di protesta in un mondo in cui spesso gli interessi economici prevalgono sul bene comune. L’esposizione che approderà a Lecce è curata da Stefano Antonelli e Gianluca Marziani, autori dell’unica pubblicazione ufficiale dedicata a lui ed è stata allestita in diverse città, come per esempio Ferrara, raggiungendo un numero medio di oltre 30mila visitatori.

I dettagli su apertura e visite delle Mura e della mostra verranno comunicate successivamente.

L’apertura estiva delle Mura è stata deliberata nella seduta di ieri della giunta comunale, nella quale è stato dato anche mandato al dirigente del Settore Cultura e al dirigente del Settore Patrimonio di attivare, ognuno per le proprie competenze, tutte le procedure tecnico-amministrative per individuare partner privati per la costituzione di un partenariato pubblico-privato per la gestione e valorizzazione stabile e continuativa delle Mura.

«Dopo i bandi andati deserti per la concessione di gestione, l’Amministrazione – dichiara l’assessore alla Cultura Fabiana Cicirillo – ha deciso di intraprendere la strada del partenariato pubblico-privato, di recente introdotto nel Codice dei Beni culturali anche per gli enti locali e che noi come Comune attiveremo per la prima volta proprio con le Mura. Nell’attesa che gli uffici attivino la procedura e individuino tramite bando pubblico i partner con cui co-progettere la gestione e valorizzazione del complesso murario, l’estate ormai imminente ci ha portati a procedere come fatto in passato con l’apertura estiva alle visite. Con una novità: sperimentare l’utilizzo degli spazi delle Mura anche per ospitare mostre di richiamo, come quella del writer Banksy, artista molto amato e seguito. Con il binomio visite e Banksy puntiamo a fare delle Mura, quest’estate, un polo attrativo per i leccesi e i turisti».