L’arte di Gianna Anelli nel cuore di Lecce

Non è un’arte scontata, non è affatto qualcosa di già visto, ma il tratto originale e coraggioso di Gianna Anelli propone una lettura d’avanguardia in grado di rappresentare l’inquietudine del vivere in un orizzonte di futuro.

La sua pittura irradia energia, si forgia nel contrasto cromatico, si perde nei colori e risorge nella luce.

Olio su tela con richiami iperrealistici capaci di proiettare il disegno oltre ciò che si vede

Gianna Anelli, classe ’57 ha vinto numerosi premi, riscuotendo grande successo e ultimamente si è ripetuta negli spazi della Galleria Maccagnani dove si è formata come disegnatrice e pittrice.

La mostra è aperta al pubblico fino al 30 giugno e rappresenta una tappa fondamentale nell’offerta artistica e turistica della città di Lecce.