Il ritratto della verità. A Lecce la mostra di Giorgio Piccinno

Tante autorità e tanti amici per l’inaugurazione della mostra di Giorgio Piccinno a Lecce nei locali della Società Operaia a ridosso della chiesa di Sant’Irene.

Ad illustrare la mostra e a introdurre i temi che ispirano l’arte dell’autore la dottoressa Stefania Di Carlo e il prof Giorgio Greco il quale ha spiegato come l’arte ci sollecita alla ricerca della verità e in questo caso il pittore Piccinno “ci porta alla realtà che conduce alla verità, non a ciò che sembra”.

Presente anche l’architetto Fabiana Cicirillo, assessore alla Cultura del Comune di Lecce, che ha patrocinato l’iniziativa insieme all’ente Provincia.

Tra gli ospiti d’onore il Duca Fabrizio Mechi di Pontassieve, rettore della Nobile Accademia Internazionale Mauriziana che ha salutato gli intervenuti insieme alla delegazione di Lecce dell’Accademia.

La mostra sarà aperta gratuitamente al pubblico fino alla giornata di domenica 20 agosto.