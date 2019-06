Un universo di colore, libreria Adriatica ospita la mostra di acquerelli di Manuela Milena Fumarola

È un universo immerso nel colore quello di Manuela Milena Fumarola. Tutta la sua arte ha origine dal colore, la forma, il senso, la profondità dei suoi quadri. Forse è riduttivo definirli quadri. A vederli sembrano pezzi della sua immaginazione, così personali e allo stesso tempo universali, sprazzi della sua fantasia alla quale riesce a dare forma attraverso la tecnica dell’acquerello.

Il suo è uno sguardo delicato che quando si posa sulla realtà circostante non è mai superficiale ma va oltre il visibile e il paesaggio diventa pura proiezione fantastica. Per chi volesse, anche solo per un momento, immergersi nel mondo fantastico di Manuela Milena Fumarola, per chi volesse esplorarne le forme, i sogni, le visioni, può farlo a Lecce, presso la Libreria Adriatica che ospita l’esposizione delle sue opere.

Manuela ha iniziato a disegnare fin da bambina e ha deciso di indirizzare i suoi studi e le sue energie verso l’arte, frequentando l’Istituto d’arte. Dopo essersi laureata in Pedagogia dell’infanzia, ha ideato e diretto diversi laboratori artistici per bambini dai 5 ai 12 anni. Così intendeva studiare come il bambino si rapporta con l’arte, come costruisce in sé il senso estetico ed etico dell’immagine.

Paesaggi, animali, ritratti femminili, creature reali e di fantasia sono al centro della sua arte. Tutto come lei lo vede, come i sui occhi lo percepiscono. E forse qualcuno potrà scorgere, dentro quei quadri, qualcosa di suo, qualcosa che le appartiene, un ricordo, uno scorcio, una fantasia.