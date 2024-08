A Tricase i giocattoli tornano bambini con la mostra ‘Toystellers Forever Young’

Dal 3 al 10 agosto, le Scuderie di Palazzo Gallone a Tricase si animeranno di un’esposizione unica nel suo genere, Toystellers Forever Young. Grazie all’ingegno di Federico Ghiso, copywriter e collezionista, i giocattoli più iconici della nostra infanzia rivivranno come bambini, grazie all’intelligenza artificiale.

Un viaggio nel tempo attraverso l’infanzia

“Se hanno una storia da raccontare, i giocattoli vivranno per sempre“: da questa semplice ma profonda affermazione nasce un’esposizione che ci riporta ai giorni spensierati dell’infanzia. Personaggi come Big Jim, Hulk, Muhammad Ali e Mister Muscolo saranno ritratti in tenera età, insieme a icone senza tempo come Superman e Batman. E chi può dimenticare Barbie, che proprio quest’anno ha spento 65 candeline? A Tricase, la celebre bambola sarà presentata in un ritratto che ne cattura l’essenza in tutte le sue età.

Un’idea geniale che unisce arte e tecnologia

L’idea di Ghiso è semplice quanto innovativa: utilizzare l’intelligenza artificiale per dare nuova vita ai giocattoli che hanno segnato la nostra infanzia. Le opere, stampate su gomma e rifinite a mano, sono un inno alla creatività e alla nostalgia. Un progetto che ha già riscosso un grande successo a Roma e Milano, e che ora arriva a Tricase per incantare grandi e piccini.

Un’occasione per riflettere sul valore dei ricordi

Toystellers Forever Young non è solo una mostra, ma un’occasione per riflettere sul profondo legame che ci unisce ai nostri giocattoli. Questi oggetti, spesso relegati in soffitta, custodiscono ricordi preziosi e hanno il potere di farci tornare bambini. Come afferma Ghiso, “I nostri giocattoli sono senza età e possono giocare con noi in qualsiasi momento della nostra vita”.

Un evento da non perdere

L’inaugurazione della mostra si terrà sabato 3 agosto alle ore 21.00 presso le Scuderie di Palazzo Gallone. L’ingresso è libero. L’evento sarà introdotto dalla vicesindaca del Comune di Tricase Francesca Longo e dall’assessore al Patrimonio ed all’Ambiente Rocco Piceci. Seguirà un rinfresco e l’incontro con l’artista.

Toystellers Forever Young è un’iniziativa che si inserisce nel ricco programma di Tricase Destinazione Autentica 2024, confermando la città salentina come meta sempre più attrattiva per gli amanti dell’arte e della cultura.