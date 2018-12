Il museo Sigismondo Catromediano di Lecce compie 150 anni, si prepara la grande festa

Una grande iniziativa targata Regione Puglia e Provincia di Lecce, lunedì 10 dicembre 2018, per festeggiare i 150 anni del Museo Castromediano.

E’ un compleanno importante per il museo pubblico più antico di Puglia e che si apre su viale Gallipoli a Lecce. I locali in questi giorni si sono trasformati in un cantiere proprio per dare nuova luce al Museo.

Ricco il calendario di appuntamenti previsti per lunedì prossimo e che si concluderanno, alle 19, con una grande festa negli spazi dell’ex Convitto Palmieri.

Sarà anche l’occasione per far conoscere chi era Sigismondo Castromediano che, attraverso la conservazione del patrimonio artistico e culturale, volle difendere l’unità d’Italia e la dignità della sua terra.

Il programma

Si parte la mattina con l’apertura eccezionale del cantiere alle visite guidate. Cinque turni (ore 9-10-15-16-17) per circa 100 partecipanti che, nelle scorse settimane, hanno risposto alla call pubblica lanciata dal Polo Bibliomuseale, costretto a numeri ridotti per motivi di sicurezza.

Ad accompagnare i visitatori nel racconto del “museo che sarà” il direttore Luigi De Luca, la storica dell’arte Brizia Minerva, l’archeologa Anna Lucia Tempesta.

Il nuovo volto del museo sarà tracciato alla stampa nel dettaglio alle 11, nella Pinacoteca del museo, nel corso di una conferenza stampa alla presenza di Regione Puglia, che sostiene l’intervento di restauro e ammodernamento con un milione di euro, con l’assessore regionale all’Industria turistica e culturale Loredana Capone, Provincia di Lecce con il presidente Stefano Minerva, Polo Bibliomuseale del Salento con il direttore Luigi De Luca, Soprintendenza con la soprintendente per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto Maria Piccarreta, Comune di Lecce con il sindaco Carlo Salvemini, Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento con Rita Auriemma, l’architetto Simonetta Dellomonaco che per il Teatro Pubblico Pugliese segue il restyling dei Poli Bibliomuseali Regionali.

Si conclude con la grande festa alle 19 presso il Convitto Palmieri. Un vero e proprio compleanno che prevede anche il taglio della torta. Qui, insieme alla città, l’assessore Loredana Capone, il presidente della Provincia Stefano Minerva e il direttore del Polo Luigi De Luca, spegneranno le 150 candeline dando la parola ad alcune delle storie che hanno fatto e faranno del Museo un “Cantiere Culturale”.

Due i concerti che faranno da colonna sonora alla serata: uno in apertura, quello dell’Orchestra Oles, e uno in chiusura, quello dell’Orchestra Multietnica di Via Leuca.

Una call rivolta a fotografi

I professionisti interessati a scrutare l’architettura di quello che fu il Collegio Argento, riconcepita dall’architetto Franco Minissi a partire dal 1967 possono presentare i propri scatti. Verranno selezionati dieci fotografi. Una giuria, presieduta dal fotografo di fama internazionale Mario Cresci, decreterà il vincitore che potrà allestire una mostra personale in uno degli spazi del Polo Bibliomuseale.