“Nel Mare c’è la Sete”, a Palazzo Comi la presentazione del libro di Erica Mou

Si svolgerà nella serata di martedì 11 agosto, con inizio alle ore 21.00, presso “Palazzo Comi”, la presentazione del libro di Erica Mou, dal titolo “Nel Mare c’è la Sete”.

L’evento è organizzato dall’associazione “Tina Lambrini – Casa Comi”, in collaborazione con la Libreria Idrusa e l’Associazione NarrAzioni, e nel corso della serata dialogheranno con l’autrice Michela Santoro e Rita Zappatore.

Classe 1990, Erica Mou è una cantautrice pugliese. Nel 2012 arriva seconda al Festival di Sanremo, nella categoria giovani, vincendo il Premio della Critica Mia Martini. È candidata ai David di Donatello 2014 per la migliore canzone originale. Attualmente vive a Tolosa e sta lavorando al suo sesto album in studio. Nel mare c’è la sete è il suo primo romanzo.

Nel Mare c’è la Sete

Maria e Nicola sono una coppia rodata, lui pilota di aerei, cuoco e genero perfetto (per quanto esprima la sua ansia in dolori notturni che gli stringono il corpo), lei un po’ meno perfetta, una di quelle donne che in borsa non trovano mai nulla e che, soprattutto, molti anni prima ha ucciso Estate, sua sorella. La famiglia di origine si è strutturata intorno a questo lutto, il padre ha smesso di andare in ufficio, la madre si è sforzata di avere rapporti con lei, la figlia rimasta. Dopo aver passato anni a vivacchiare senza uno scopo, dopo il classico periodo a Londra, Maria ha messo su un eccentrico negozio: i clienti vanno da lei perché pensi e compri per loro regali importanti per persone che lo sono altrettanto. Il suo lavoro consiste nel confezionare l’amore e l’affetto con un bel fiocco, per chi non ha il tempo di farlo. La vita di Maria però, sempre in bilico, un giorno si incrina definitivamente: in ventiquattro ore, il tempo di quattro pasti, ha un negozio che non vuole, un compagno che non riesce a lasciare e una scoperta che la porterà a riconsiderare tutto ciò che la circonda. In un romanzo che lega un tono leggero a una sconcertante franchezza, l’autrice demolisce la retorica delle relazioni d’amore e racconta come dietro ogni coppia perfetta possa nascondersi un doppio fondo inaspettato.

Nel corso della serata, per accedere negli spazi del palazzo (toilette, zona firma-copie) sarà necessario indossare la mascherina. I posti sono limitati e disponibili solo previa prenotazione, come da norme anti-Covid vigenti. All’ingresso sarà a disposizione il gel igienizzante. L’ingresso all’area di presentazione sarà possibile già dalle ore 20.00.

Prenotazione obbligatoria al numero 380.4580810 (Simone – Associazione Tina Lambrini – Casa Comi).

Al termine della presentazione sarà possibile partecipare ad una Visita Guidata all’interno di Palazzo Comi – Casa Museo accompagnati dai volontari dell’Associazione “Tina Lambrini – Casa Comi” (Contributo 5,00 € prenotazione consigliata al 380/4580810).