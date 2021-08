“La Notte della Taranta” fa tappa a Lecce, standing ovation del capoluogo salentino

Risulta molto facile capire il perché “La Notte della Taranta” è ormai un’icona del territorio pugliese. Si è tenuto ieri sera, 13 agosto, l’appuntamento leccese, nella zona 167 che ha accolto l’evento con un pubblico numerosissimo ed ha attirato l’attenzione di chi abita nei pressi della chiesa di San Giovanni Battista, tutti affacciati al balcone.

La serata è iniziata con i ballerini di pizzica che si sono messi a completa disposizione e hanno fatto da insegnanti – nel cortile della parrocchia – a chiunque volesse apprendere i passi della più famosa danza nostrana.

Prima di lasciar spazio al concerto, Cecilia Leo è salita sul palco per ringraziare i membri del direttivo che non hanno perso occasione per dedicare l’evento al compianto Daniele Durante, aggiungendo anche un pensiero alla scomparsa avvenuta ieri di Gino Strada.

Ad aprire il concerto è stato Enzo Petrachi che, con la sua band, ha cantato con energia e passione i numerosi successi divenuti popolari nel Salento, alternandoli con qualche suo recente inedito.

A chiudere con il botto l’evento è stata l’Orchestra Popolare che, insieme ai ballerini di pizzica, ha fatto cantare a squarciagola e infiammato gli spettatori. L’esibizione finale ha, così, contribuito a chiudere in bellezza una serata indimenticabile, tra divertimento ed entusiasmo, senza violare le misure di sicurezza anticontagio.