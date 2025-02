‘Oltre la porta’, un viaggio poetico nel cuore dell’esistenza

Un incontro con la poesia, un viaggio tra le parole di Antonio Pellegrino che, con il suo libro “Oltre la porta“, ci invita a varcare una soglia, quella della consapevolezza e della riflessione interiore. Il volume, il sesto della collana “Lune Nuove” verrà presentato il 9/02/2025 alle 18.00 presso l’Istituto Marcelline di Lecce, in Viale Otranto 67.

La prefazione del libro è stata affidata alla Senatrice e Sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone, amica personale di Antonio Pellegrino che, avvocato di lungo corso, vanta una notevole esperienza amministrativa a Palazzo di Città.

La narrazione poetica di Pellegrino è un viaggio attraverso la memoria, la riflessione e la speranza, un racconto che si fa introspezione a partire da un anelito che cerca di andare “oltre la porta”, simbolo di una dimensione sconosciuta che l’autore desidera svelare prima a se stesso, e poi agli altri.

Il dialogo e la presentazione del libro

La presentazione del libro, che è affidata a Vincenzo Corona, sarà accompagnata dal contributo di Padre Mario Marafioti, che con il suo intervento arricchirà il dibattito e l’approfondimento dell’opera.

Il libro rappresenta un’occasione unica per immergersi nel mondo poetico di Antonio Pellegrino e per apprezzare la sua capacità di trasformare l’esperienza umana in versi di intensa bellezza.

Un’opera intima e riflessiva

Il volume, il sesto della collana Lune Nuove, si presenta come un’opera profondamente intima e riflessiva, in cui l’autore, giunto a un’età matura, sente l’esigenza di svelare se stesso, prima ancora che agli altri. Un desiderio di andare “oltre la porta” della quotidianità, per indagare le profondità dell’esistenza.

Un intreccio di temi e suggestioni

La poesia di Pellegrino si caratterizza per un continuo intreccio di temi e suggestioni: la riflessione, il ricordo, la speranza, la storia, la fantasia, i sentimenti. Un puzzle complesso e affascinante, che il lettore è invitato a comporre, lasciandosi guidare dalla musicalità dei versi e dalla forza evocativa delle immagini.

Un incontro per riflettere e confrontarsi

L’appuntamento, quindi, rappresenta una tappa imperdibile per chi è alla ricerca di poesia che scava nell’anima, capace di evocare emozioni e riflessioni durature, per un momento di cultura e condivisione che promette di lasciare il segno. Un appuntamento da non perdere per chi ama l’introspezione e il dialogo profondo con se stessi.