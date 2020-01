Open day al ‘De Pace’ di Lecce, un sabato per scoprire la scuola che sarà

C’è chi lo chiama «Open Day» e chi preferisce definirlo «giornata di orientamento», ma indipendentemente dal nome il senso è sempre lo stesso: una scuola apre le sue porte per farsi conoscere e quindi scegliere. Insomma, studenti e famiglie potranno visitare la struttura, valutare l’offerta formativa, i programmi e i progetti, prendere parte ai laboratori per capire se è davvero lì che vogliono passare i prossimi cinque anni della loro vita.

In un momento delicato come quello in cui i giovani sono chiamati a decidere quale sarà il loro futuro, è importante partecipare a questo tipo di eventi. Per questo sono sempre più le scuole che scelgono questo biglietto da visita come presentazione. Anche l’Istituto di istruzione secondaria superiore “Antonietta De Pace” di Lecce ha i suoi Open Day. È sabato l’occasione perfetta per chi ha già le idee chiave o per gli indecisi a caccia di informazioni che potranno scoprire le tante facce dell’Istituto. Per tutta le giornata del 18 gennaio, infatti, saranno tante le attività organizzate dalla scuola, cosa non da poco considerando che in passato, gli studenti sceglievano la scuola in base alla vicinanza o alla tradizione familiare.

Da sempre il ‘De Pace’ di viale Marche, insieme alla succursale di via Miglietta, accompagna i giovani salentini lungo la strada che porta al futuro con un’offerta formativa che asseconda e a volte anticipa le esigenze espresse dal territorio. Fin dal 1952, lo storico istituto è diventato un punto di riferimento per il territorio, rispondendo da un lato ai bisogni e alle vocazioni espresse dalle nuove generazioni, dall’altro alle esigenze del mercato del lavoro, offrendo professionalità qualificate da inserire nei settori chiave dell’economia salentina.

In tal senso il ‘De Pace’ ha sempre provato a dare risposte certe. Oggi lo fa ancor di più raddoppiando l’offerta formativa, aggiungendo allo storico istituto professionale anche l’istituto tecnico ciascuno dei quali ha al proprio interno una serie di indirizzi che aprono nuove porte verso la società del domani.

Le attività

Si spazia dalla moda e dal design al turismo, alla grafica e alla comunicazione e molto altro. A partire dalle ore 9:00 e fino alle 13:00 cominciano le attività di orientamento con tutti i laboratori organizzati dall’Istituto per far conoscere la propria offerta formativa. Si continua alle 16:00 con il benvenuto della Dirigente Scolastica prof.ssa Silvia Madaro Metrangolo e la presentazione dell’Offerta Formativa. Dalle 16:30 alle 17:30 i docenti di ogni indirizzo accompagneranno le famiglie e gli alunni in visita negli ambienti e nei laboratori dell’Istituto.