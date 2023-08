“Ci vuole un paese”, a Lucugnano una passeggiata letteraria da Girolamo Comi a Italo Calvino

Secondo appuntamento con la mostra diffusa “Ci vuole un paese…” organizzata e promossa a Lucugnano di Tricase dall’Associazione di Promozione Sociale “Tina Lambrini – Casa Comi”. Dopo l’incredibile successo dell’evento inaugurale, Domenica 13 Agosto a partire dalle ore 19.30 si replica con una serata dedicata all’arte, alla letteratura e alla musica.

Si comincia con le visite guidate nella Casa Museo di Girolamo Comi, ore 19.30 e 20.30 (prenotazione consigliata ai numeri 380/4580810 Simone e 389/1492497 Marco).

I versi del poeta di Lucugnano hanno ispirato la mostra diffusa e la visita nella sua casa-biblioteca è un viaggio suggestivo in uno dei luoghi di cultura più evocativi del Salento. La biblioteca custodita a Casa Comi è un archivio storico tra i più preziosi della Puglia, composto da circa 3000 volumi, con un vastissimo “Fondo Francese”. Arricchiscono questo luogo i preziosi manoscritti, l’epistolario, i fondi Valli, Fuortes e UDI Macare. La visita a Casa Comi è un percorso immersivo alla scoperta del Poeta lucugnanese e tra arredi storici, arazzi, librerie e preziosi volumi, il tour condotto dalle guide volontarie dell’Associazione “Tina Lambrini – Casa Comi” consente di scoprire uno dei personaggi più significativi del ‘900 letterario salentino e pugliese.

Alle ore 20.15, da Piazza Girolamo Comi, partenza della Passeggiata Letteraria che percorerrà la suggestiva Via dei Vasai, teatro della mostra diffusa “Ci vuole un paese…”. Lungo la strada i partecipanti potranno cimentarsi nella lettura delle poesie di Girolamo Comi, protagoniste delle opere realizzate dagli artisti locali che hanno aderito all’iniziativa promossa dall’Associazione “Tina Lambrini – Casa Comi”. La partecipazione alla passeggiata è libera e aperta a tutti.

Al termine della passeggiata letteraria lungo via De Vasai, percorrendo ancora poche decine di metri, si raggiungerà la suggestiva Aia “Baglivo” (in contrada Futuse, via Lucugnano-Tutino) dove, a partire dalle ore 22.30 circa, si terrà l’atteso concerto di Dario Muci con il suo spettacolo “Italo Calcino – Racconto Magici e Canti Popolari”, dedicato a Italo Calvino a 100 anni dalla nascita dello scrittore.