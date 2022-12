Percussioni nelle tradizioni. Uno stage su pizziche, tammurriate e strumenti poveri

I suoni del tamburieddhru, della tamorra, della cupa-cupa, della chiave a bottiglia e anche dei cucchiai e degli strumenti’poveri’ in generale. Suoni magici che fanno fare un viaggio nel tempo e contemporaneamente proiettano l’anima nel futuro, in un futuro che mette radici e si ancora nelle tradizioni più vere e più sentite anche dalla gente del Salento. Per l’ascolto di questi suoni è stato pensato un incontro particolare, nuovo e al tempo stesso antichissimo.

L’evento si terrà a Caprarica di Lecce, presso i Cantieri Action Aid, sabato 17 dicembre 2022, alle ore 16.30.

Insomma una manifestazione all’insegna della pizzica e della tammurriata, una vera e propria jam session insieme a musicisti campani e salentini!

Un pomeriggio all’insegna della tradizione del Sud Italia che avrà come suo ‘maestro concertatore’ Giuseppe Delle Donne, tamburellista di tradizione e tammorraro per adozione, come si definisce.

Nato nel Salento, nipote dell’indimenticato e indimenticabile Uccio Aloisi, Giuseppe Delle Donne è cresciuto artisticamente in Campania. Nell’occasione si metterà in discussione raccontando le sue esperienze, frutto di anni di ricerche e incontri.

E poi ci sarà anche spazio per il ballo della tammurriata agro-nocerino-sarnese insieme alla paganese Valeria Marro.

Info e prenotazioni

https://fb.me/e/28hXZ11Ju