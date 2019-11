Pizzica amara, un noir che mostra i lati nascosti del Salento

Parla di molte cose questo libro.

Un thriller infarcito di elementi, informazioni e curiosità storiche, artistiche e culturali: un viaggio nel Salento, nella profondità di una terra amata, ma abusata.

Quello che si vede in superficie è una minima parte di un piano più ampio e profondo, di un sistematico maltrattamento, menefreghismo nei confronti di tutto e di tutti. Non resistono gli ulivi, non resiste il terreno, le falde acquifere, e nemmeno le persone.

Gabriella Genisi ci racconta di una terra dove nell’immaginario collettivo splende sempre il sole, il mare è una tavola in cui tuffarsi e il tutto è da cartolina, quando in realtà il buio esiste, come il freddo e i disagi. Paesi che d’inverno si spopolano, per poi vestirsi a festa per accogliere i turisti e offrire il profilo migliore. Una preda facile, un territorio ambito e chissenefrega dell’ambiente, delle tradizioni, della cultura e della salute!

Soldi, l’importante sono i soldi e il potere che ne deriva.

Un libro dove nessuno è innocente.

Un noir che mostra il lato peggiore dell’essere umano. Il maresciallo Chicca Lopez perderà moltissimo in questa battaglia: ne sarà valsa la pena?

Daniela Myr [Chili di Libri]