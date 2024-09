Pizzica solidale, a Lecce parte il corso per tutti

Un’iniziativa che unisce il piacere della danza alla solidarietà. L’associazione “F.ORTI per Lecce Aps” dà il via a un nuovo corso di pizzica sociale, un’opportunità per tutti di immergersi nella tradizione salentina e allo stesso tempo contribuire a una causa importante.

A partire da venerdì 4 ottobre 2024, ogni venerdì, dalle 16.30 alle 17.30, in viale Roma a Lecce, gli istruttori Sara Colonna e Leonardo Ciccarese guideranno i partecipanti alla scoperta dei passi e dei ritmi di questa danza popolare.

Pizzica Solidale, così si chiama il corso, non è solo un’occasione per divertirsi e socializzare, ma anche un modo per fare del bene. Il ricavato delle iscrizioni, infatti, sarà interamente destinato alle attività socio-riabilitative dei ragazzi diversamente abili seguiti dall’associazione.

“La pizzica è un ballo che unisce le persone e ci fa sentire parte di una comunità”, spiega la Dott.ssa Domenica Colonna, presidente di “F.ORTI per Lecce Aps”.

“Con questo corso vogliamo offrire a tutti l’opportunità di imparare una danza bellissima e allo stesso tempo di fare qualcosa di concreto per il prossimo”.

Il corso è aperto a tutti, senza limiti di età o esperienza. L’obiettivo è quello di creare un gruppo coeso e inclusivo, dove ognuno possa esprimere la propria gioia e la propria energia.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la Dott.ssa Domenica Colonna al numero 334.9415734.

“F.ORTI per Lecce Aps” è un’associazione di promozione sociale, ambientale e culturale che opera sul territorio leccese da anni, organizzando numerosi eventi e iniziative rivolte alla comunità.