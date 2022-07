‘Tie te fronte a mie… suli cu lu rusciu te lu mare’, la stagione dei ricordi nella filastrocca di Miriam Perrone

Il mare con la sua musica di sottofondo è chiamato come testimone di un ricordo. Miriam Perrone nella sua filastrocca in vernacolo nord-salentino dipinge un quadro di emozioni che non si possono urlare. Vanno bisbigliate per farle confondere con il rumore di sottofondo del mare, quello che i salentini chiamano ‘lu rusciu’ e che ha ispirato poesie d’amore e canzoni intramontabili. Tempo di ricordi e di bilanci dinanzi all’infinita distesa d’acqua salata. ‘Basta che tu mi guardi e ritorno ai ricordi di un tempo, a voli liberi senza catene con l’anima e la testa piene di emozioni‘…Una confidenza, una confessione sussurrata tra la speranza di essere ancora ascoltati e la certezza di aver vissuto giorni belli che non torneranno.

Tuce e chiara comu n’alba,

la cchiu bella ca ‘ncete

e a mie me puerti calma.

Nu su state le favole

ca mmane purtatu ddu tie,

ma ddre emozioni,

quiddre ie!

Iou cu tie,

critia e sognava.

Moi basta mi vvardi,

cu mi puerti alli ricordi ti na fiata.

Dri voli liberi,

senza catine ,

cu l’anima e la capu chine…

te ddra amore, quiddru ca te

lu sienti e te lu sienti intra lu core.

Nu te chiedi a ddu è natu

e nu piensi mai a quannu more.

Ete l’ura te li ricordi,

tie te fronte a mie…

suli cu lu rusciu te lu mare,

cussi amu ‘ncignatu a bbulare.

Traduzione

Dolce e chiara come un’alba,

la più bella che c’è

e a me porti serenità.

Non sono state le favole

che mi hanno portata da te,

ma le emozioni,

quelle vive.

Io con te

ho creduto e ho sognato.

Adesso basta che mi guardi

per portarmi indietro, ai ricordi di un tempo passato.

Quei voli liberi

senza catene

con l’anima e la testa piene piene…

di quell’amore,

quello che lo senti che è vero e che è dentro al cuore.

Non ti domandi dove sia nato

e non pensi a quando finirà.

E’ l’ora dei ricordi,

tu di fonte a me.

Soli con il rumore di sottofondo del mare.

Così abbiamo iniziato a volare.

(foto di copertina di Claudio De Marco)