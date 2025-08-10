‘Come zolle disgiunte’, quando la poesia è un invito ad interessarci al mondo

“Come zolle disgiunte lamentiamo smarrimento”. Torna l’appuntamento domenicale di Leccenews24 con la poesia e questa volta ci fanno compagnia i versi della poetessa Emanuela Rizzo. La sua è una poesia che ci invita a una profonda riflessione sull’alienazione e la disconnessione nel mondo contemporaneo. La poetessa, con una voce che unisce malinconia e lucida denuncia, dipinge un quadro di una società che finge di vivere, distratta e indifferente alle tragedie che avvengono lontano, ma che in realtà la toccano da vicino.

“Come zolle disgiunte lamentiamo smarrimento” in fondo è un forte monito che ci interpella direttamente, chiedendoci di guardare oltre la superficie delle nostre vite e di riconoscere la nostra interconnessione con il mondo. La poesia di Emanuela Rizzo è un promemoria doloroso e necessario che l’indifferenza ha un costo, e che il nostro smarrimento interiore è il riflesso del dolore che ignoriamo all’esterno. La sua voce poetica, intrisa di malinconia salentina e universale, ci invita a una rinascita spirituale e a una maggiore empatia.

Hanno vaghe sfumature

i pensieri che

si aggrovigliano

come corde di pescatori

al tramonto.

Si fa finta di vivere

mentre le bombe

in paesi lontani

fanno fuochi d’artificio

senza festa

nel cielo.

Viviamo come fossimo

zolle di terra disgiunte

e lamentiamo smarrimento,

puntando il dito

contro le avversità

meteorologiche.

In realtà risuonano

in noi

pianti di bambini di altri

che non riusciamo a consolare

e non ci resta che pregare

per una reale rinascita

di questa terra,

dimentica del suo martirio,

al tramonto.

Ph. Giuseppe Quida

(la foto di Copertina è di Ada Colazzo)