‘La siesta del sud’, è dedicata a Galatina la poesia d’amore per il Salento di Emanuela Rizzo

Un atto d’amore per il suo Salento e una dedica particolare alla città di Galatina. Nell’inverno freddo di chi vive al Nord, lontano dalla sua terra, il pensiero va ai pomeriggi estivi assolati del Salento, ai silenzi sospesi nelle case di pietra, al riposo pomeridiano che sfida il caldo a colpi d’attesa di un vento lieve che possa spirare all’inizio della sera.

A quell’esile nido di pensieri e di emozioni va la dedica della poetessa salentina Emanuela Rizzo che in questa prima domenica di febbraio vuole essere di buon auspicio per il tempo che verrà, per la stagione nuova che significa belle giornate e soprattutto ritorni a casa.

La siesta del Sud

Radiosa San Pietro

luce e bellezza,

storia che si fonde

sulla carezza

di una pietra.

Galatina riposa,

governa

la siesta del Sud.

I pensieri

aggrovigliati

nel cuore,

nel silenzio

hanno

intrecciato un

esile nido.

Nonostante

le nuvole

e il cielo

non più terso,

eterna sarà

sempre

la tua bellezza.

Qualsiasi vento

soffi,

ti ammirerò,

Galatina,

regina

della siesta

del mio Sud.

Emanuela Rizzo