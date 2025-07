Portus Veneris Fest, quando Tricase celebra i suoi talenti tra le onde

La Città di Tricase è pronta a incantare il suo pubblico con il “Portus Veneris Fest“, un evento che promette di trasformare le suggestive marine di Marina Serra e Tricase Porto in palcoscenici a cielo aperto. Questa iniziativa, parte della rassegna culturale “Tricase Emozioni a Levante“, nasce con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio materiale e immateriale del territorio, mettendo in luce la bellezza dei luoghi e la ricchezza dei talenti locali.

Un palcoscenico per i figli del Salento

L’idea alla base del “Portus Veneris Fest” è chiara e potente: offrire alla comunità e ai visitatori un’esperienza musicale di alto livello, interamente autoctona. Non si tratta di importare nomi altisonanti da lontano, ma di richiamare “a casa” tutti quegli artisti che Tricase e il Salento hanno formato e accompagnato nel loro percorso di crescita, e che oggi calcano i palcoscenici più prestigiosi a livello mondiale.

È un modo per celebrare le radici e mostrare al mondo la capacità del territorio di generare eccellenze artistiche.

Gli eventi si svolgeranno in due location di straordinaria bellezza: Marina Serra, con la sua maestosa Torre Palane che farà da sfondo, e Tricase Porto, abbracciata dal suggestivo bacino portuale. Due cornici iconiche, ricche di identità e memoria collettiva, pronte a trasformarsi in spazi emozionali dove la musica risuonerà in perfetta armonia con la natura circostante. Entrambi gli appuntamenti saranno ad ingresso gratuito, rendendo la cultura accessibile a tutti.

Le voci dell’Amministrazione

Francesca Longo, vicesindaca con delega a Cultura e Turismo e ideatrice della rassegna “Tricase Emozioni a Levante”, ha commentato l’iniziativa sottolineandone il profondo significato: «Questa doppia serata rappresenta il culmine e la vera essenza di Tricase Emozioni a Levante. Un progetto pensato per mettere al centro la nostra identità, la nostra bellezza e il nostro talento, offrendo alla comunità esperienze autentiche e profonde».

Anche il sindaco di Tricase, Antonio De Donno, ha voluto esprimere l’importanza di questo evento per la Città: «In questi anni Tricase si è distinta come Città capace di catalizzare attenzione, attrarre personalità di spicco, guadagnarsi l’interesse della stampa internazionale e conquistare un turismo attento alla qualità e all’autenticità. Con questo evento vogliamo ricordare a noi stessi quanto siamo capaci anche di esportare bellezza, qualità e competenze. I nostri luoghi marittimi diventano palcoscenici simbolici di un ritorno a casa per artisti che ogni giorno portano in alto il nome di Tricase in tutta Italia e nel mondo».

Un programma ricco di emozioni

Il “Portus Veneris Fest” si articola in due serate imperdibili:

Mercoledì 30 luglio, ore 19:30 – Marina Serra: Sunset Dialogues

Il primo appuntamento sarà un’esperienza intima e riflessiva, immersa nei colori del tramonto sul mare, con la secolare Torre Palane a vegliare sulla scena. Sarà un’esperienza multisensoriale guidata dal live di Mauro Esposito al sax e Roberto Esposito al pianoforte. Un dialogo tra musica e paesaggio che promette di toccare le corde più profonde dell’anima.

Lunedì 4 agosto, ore 22:00 – Tricase Porto: Portus Veneris Fest

La seconda serata ci accompagnerà dalle 22:00 fino all’alba, alle 6:30 del mattino, in compagnia di un numero incredibile di artisti che si alterneranno sul palco cullati dalle onde del mare. Il pubblico avrà il privilegio di ascoltare:

– Yamas

– Emmedimodesto & Tasco

– Beat Generation

– Daniele Vitali

– Roberto Esposito

– Marco Puzzello

– FreeZap (Paolo Zappi, Enrico Frisullo)

– Black Out (Enrico Frisullo, Roberto Fedele, Ruggero Gallo)

– Scuro

– Marta De Giuseppe

– Giada Capraro

– About Ape “dj set” (00Reactivo, Stefano Marra, Giuseppe Scarlino, Savior)

– Echi di Luna (Giorgio Errico, Margherita Mariano)

– Silvio Ippati con una performance di live performance art

Due appuntamenti da non perdere, due serate per ritrovarsi, emozionarsi e riconoscersi nella bellezza di una comunità viva, creativa e profondamente radicata nel proprio territorio.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare i canali social della Città di Tricase.

Non perdetevi l’occasione di vivere queste due serate magiche, dove il talento locale si incontra con la bellezza del Salento.