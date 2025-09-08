“Poteri occulti”, a Tricase Luigi de Magistris presenta il suo nuovo libro

Tricase si prepara ad accogliere un appuntamento di grande rilievo culturale e civile: venerdì 12 settembre alle ore 20, nel cortile della Biblioteca Comunale di via Micetti, Luigi de Magistris presenterà il suo ultimo libro Poteri occulti, edito Fazi. L’incontro si inserisce all’interno della rassegna Altritudini, a cura di Pari aps, che fa parte del più ampio cartellone di eventi Tricase Emozioni a Levante, promosso dal Comune di Tricase per valorizzare luoghi, comunità e cultura.

La serata si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco di Tricase Antonio De Donno e con l’intervento di Carlo Morciano dell’associazione The Monuments People. A dialogare con l’autore sarà invece la giornalista Gloria Roselli, che guiderà il pubblico attraverso i temi affrontati nel volume e le riflessioni di De Magistris sul presente politico e sociale del Paese.

Poteri occulti

Il volume è un saggio che affronta il tema dei rapporti sotterranei e spesso oscuri tra criminalità, apparati istituzionali deviati e centri di potere paralleli. De Magistris ricostruisce, attraverso la sua esperienza di magistrato e di uomo delle istituzioni, le dinamiche di un “golpe perenne” che minaccia la Costituzione e la democrazia italiana. L’opera non si limita alla denuncia, ma invita il lettore a interrogarsi sulle responsabilità collettive, sul ruolo della cittadinanza attiva e sulla necessità di difendere con forza i principi fondanti della Repubblica. Il libro diventa così non solo un atto d’accusa, ma anche un appello alla consapevolezza e all’impegno civile.

Luigi De Magistris

Napoletano, classe 1967, è una figura nota sia nel panorama politico che in quello culturale. Magistrato fino al 2009, si è distinto per inchieste delicate che hanno portato alla luce intrecci tra politica, affari e criminalità organizzata. Dal 2009 ha intrapreso la carriera politica: europarlamentare, poi sindaco di Napoli per due mandati consecutivi (dal 2011 al 2021), ha guidato la città partenopea in anni complessi, contraddistinti da sfide economiche e sociali, con uno stile di governo indipendente e spesso controcorrente. Parallelamente, De Magistris ha portato avanti un’intensa attività di riflessione culturale, pubblicando saggi e testi che coniugano la sua esperienza istituzionale con una profonda analisi critica della società italiana. Poteri occulti rappresenta l’ultimo tassello di questo percorso, nel segno della trasparenza e della denuncia civile.