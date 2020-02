Premio Barocco 2020, con l’edizione numero 51 riparte una nuova era

Quando si mette una cosa in testa è difficile toglierla al patron del Premio Barocco Fernando Cartenì. E così chi pensava che la sua manifestazione fosse un rivolo che stava per prosciugarsi, si è dovuto ricredere.

Perché il Premio Barocco è più vivo che mai e per dargli nuova linfa il suo ideatore ha deciso di traslocarlo da Gallipoli a Lecce. Del resto lo aveva detto lo scorso anno, nel giorno della chiusura della 50esima edizione: «Siamo ad un nuovo punto di partenza, non certamente d’arrivo».

E così è stato. Stamattina, infatti, insieme al figlio Andrea, chiamato a raccogliere il testimone organizzativo e all’assessore agli spettacoli del capoluogo salentino, Paolo Foresio, ha presentato l’edizione numero 51, davanti all’immancabile Galatea.

«Mettersi in gioco, cercare nuove strategie, in una sola parola: continuare a sognare», con questa dichiarazione d’intenti ha aperto la conferenza stampa per presentare l’evento di sabato 23 maggio 2020 in una location d’eccezione quale il Teatro Apollo.

Lo spirito sarà quello delle passate edizioni, ovvero la condivisione di un’identità territoriale e di un orgoglioso senso di appartenenza: la Puglia e il Salento che si mettono in mostra davanti al Paese per premiare le eccellenze in tanti settori.

Un ritorno a Lecce, visto che il Premio Barocco si era già svolto nella capitale del Salento tra il 2007 e il 2010.

«Sono lieto che il Premio Barocco abbia scelto la città di Lecce per l’edizione 2020 – ha detto il sindaco Carlo Salvemini – confermando la capacità di attrazione che la nostra città esercita per manifestazioni culturali e di spettacolo di alto profilo. Con la sua storia importante il Premio Barocco contribuisce ad arricchire l’offerta culturale della città a beneficio dei cittadini leccesi e dei tanti visitatori della nostra città».

A tenere le redini della serata, per il quinto anno consecutivo, il giornalista Rai Francesco Giorgino. Al suo fianco, a tenere le fila di una serata all’insegna dello spettacolo e delle eccellenze, la showgirl Luisa Corna.

«Il Premio Barocco è una delle manifestazioni pugliesi più longeve con i suoi 51 anni di storia – ha dichiarato l’assessore Paolo Foresio –. Come dimenticare che è stata fra le primissime occasioni di promozione turistica della nostra terra con moltissimi attori e cantanti premiati che scoprivano la Puglia per la prima volta proprio grazie alla kermesse. Sono, quindi, molto felice che un Premio così prestigioso torni nella capitale del Salento, Lecce, che lo ha ospitato qualche anno fa».