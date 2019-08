Castri di Lecce, tutto pronto per la decima edizione del “Premio Civetta”

Grandi premiazioni per grandi temi, dalla lotta contro il caporalato ai giovani talenti alle borse di studio per i più meritevoli. Torna a Castri di Lecce la serata del “Premio Civetta”, ideato dall’associazione “La Civetta” e promosso dal Comune di Castri. Un evento che vanta la direzione artistica del giornalista Tg2 Vito Bruno e che porta i “grandi temi del nostro tempo” in Piazza dei Caduti, sabato 31 agosto alle ore 21:00. Grande soddisfazione per la realizzazione dell’evento è stata espressa dal Sindaco Andrea De Pascali e da Erica Pellè, consigliera delegata alla Cultura

Le premiazioni

Sotto la conduzione di Bruno, la rassegna porta un programma denso e ricco di significato. Ad essere premiato durante la serata di sabato sarà Leonardo Zellino, inviato anche lui del Tg2 che discuterà di una delle piaghe che tanto affligge il nostro territorio e non solo, il caporalato. Durante la serata sarà mostrato un video realizzato dalla prima cooperativa nata dall’unione di extracomunitari che a dire di sì ai caporali proprio non ci stanno, e il risultato è significativo: la prima produzione di pomodori ‘anticaporalato’, come la chiamano loro. Ma non si esaurisce qui l’intervento del giornalista che parlerà anche del suo lavoro in Albania, dove da infiltrato è riuscito a strappare anche un’intervista a chi è direttamente coinvolto sui collegamenti con lo stato balcanico per il traffico di droga e armi.

Durante la serata saranno premiati anche la programmeofficer di Cesvi Fondazione onlus Marinella Pellè e Martina Galasso, vincitrice dello Zecchino d’Oro 2018. Insieme a loro anche Enrico Carlino, un militare di Castri, che si conquista il premio per un eroico atto di salvataggio, avvenuto nel 2013 quando ha salvato un uomo che si era dato fuoco. E i primi con alto valore sociale non finiscono qui, con la Protezione civile di Castri e il movimento antibullismo “Ma basta” che si guadagnano il loro.

Ospiti e obiettivi

Ospiti della serata, invece, saranno Matteo Cazzato, cantante di “Amici” e lo scrittore Luca Bianchini che nel corso dell’evento presenterà il suo libro “So che un giorno tornerai”. “Il “Premio Civetta” è uno dei progetti con cui il nostro territorio intende contribuire al confronto sui grandi temi del nostro tempo”, spiegano il sindaco Andrea De Pascali e Franco Arigliani, presidente dell’associazione “La Civetta”. “Questo riconoscimento rappresenta dunque per la nostra comunità un messaggio con il quale costruire un futuro positivo e condiviso per la nostra terra”. E come da ormai 10 anni a questa parte, anche questa per questa edizione verranno premiati gli studenti più meritevoli che hanno terminato le scuole medie, Francesco Pariti e Luca Carlà, con una borsa di studio istituita in memoria di Stefano Ingrosso, consigliere comunale morto prematuramente.

(Ph. Produzioni De Santis)