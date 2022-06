Premio Isabella, personalità ‘diversamente eccellenti’ in primo piano

La disabilità non è un handicap, anzi. Affermarsi in società è possibile e il Premio Isabella punta su questo, sui valori condivisi che sono alla base di ogni successo.

La manifestazione in programma domenica 26 giugno a partire dalle 20.00 nel complesso di San Francesco della Scarpa a Lecce, è stata fortemente voluta dalle Giubbe Verdi Compagnia Salento, patrocinata dalla Regione Puglia e dalla Provincia di Lecce, e finanziata dai Volontari delle Giubbe Verdi, oltre che dalla generosità di tanti imprenditori locali sensibili a questi progetti.

Si tratta di un evento affollatissimo nonostante non sia stato speso un euro in pubblicità.

Lo spettacolo sarà presentato da Chiara Rotundo ed Enrica Frassanito e conta sulla partecipazione dell’artista Piero Ciakky. Madrina della serata Anna Maria Bernardini De Pace, avvocato molto noto a livello nazionale e tra i massimi esperti di diritto di famiglia.

Ospite d’eccezione la bellissima Rebecca Arnone, eletta sabato scorso a Gallipoli Miss Mondo Italia, che avrà il compito di testimoniare il valore delle sintonia tra solidarietà, volontariato e bellezza.