Ad Adriana Poli Bortone il Premio Promotori di cultura ai Giardini Naxos

L’ex Ministro Adriana Poli Bortone, attualmente sindaco di Lecce riceverà venerdì 20 settembre il premio Promotori di cultura ai Giardini Naxos, in Sicilia. Un prestigioso riconoscimento, giunto quest’anno alla settima edizione, dedicato a Franz Riccobono che inaugura il Festival Naxos Legge. Sono dieci le personalità in ambito nazionale a cui sarà conferito il premio, tra cui l’ambasciatore Mario Vattani, attualmente Commissario per l’Italia per l’Expo di Osaka 2025, lo studioso Giuseppe Girgenti.

“Questo riconoscimento arriva da una terra come la Sicilia e Messina in particolare che è molto vicina al Salento anche per assonanza linguistica. Terra bellissima, ricca di storia, la Sicilia come il Salento, crocevia di popoli e culture, protesa verso il Mediterraneo, verso la sua grande complessità, le sue molteplici voci che ci chiamano alla necessità anche di ripensare al Mediterraneo nella sua alterità, nella molteplicità delle Storie dei popoli accomunati dalla presenza del Mare Nostrum e dei flussi migratori che coinvolgono quest’area geografica. Sono felice ed onorata nel ricevere questo premio, espressamente dedicato alla cultura, perché da sempre, nel mio percorso politico, e anche da sindaco nei diversi mandati nella mia città, Lecce, ho sostenuto che la cultura sia il nostro patrimonio da coltivare, tutelare e valorizzare portando avanti progetti concreti che hanno reso Lecce quella porta d’Europa affacciata al Mediterraneo. Questo premio, sono certa, che sarà l’apripista per generare nuove forme di collaborazione tra due terre stupende unite da una comune matrice e straordinariamente vicine anche nel dialetto”, afferma il sindaco di Lecce Adriana Poli Bortone.