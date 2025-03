Al via il 5° Premio “Scrasce e Gesurmini” di poesia dialettale, come partecipare

Il Cenacolo “Amici G. De Dominicis” di Cavallino, ha indetto la quinta edizione del Premio di poesia dialettale “Scrasce e Gesurmini“.

La scadenza per la presentazione delle poesie è fissata a mercoledì 26 marzo 2025. Le opere dovranno essere inviate in busta chiusa per posta ordinaria all’indirizzo Cenacolo “Amici G. De Dominicis” Via 24 Maggio, 3 73020 Cavallino (LE)

In alternativa, è possibile inviare i poemi via email all’indirizzo [email protected].

Ogni partecipante può inviare un massimo di 3 poesie; le poesie dovranno essere inedite e non superare i 36 versi; la partecipazione al concorso è gratuita.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare Ludovico Malorgio al numero di telefono 330 703947.