Vico dei Miracoli, a Lecce il nuovo libro di Marcello Veneziani

Filosofia, tra scienza e spiritualità, un viaggio nel pensiero ardito di uno dei più grandi pensatori di tutti i tempi. È il tema che affronta il giornalista e scrittore Marcello Veneziani nel suo nuovo libro dal titolo Vico dei Miracoli, una rilettura in chiave attuale del pensiero di Giambattista Vico, filosofo napoletano che come pochi ha influenzato la storia del pensiero politico occidentale.

La presentazione del libro sarà di scena nel salone dell’episcopio in Piazza Duomo a Lecce in un evento curato dall’associazione culturale l’Araba Fenice. Veneziani dialogherà con Luca Delle Canne, presidente dell’associazione, e segnerà una ulteriore significativa tappa nel percorso di promozione culturale mirato a mettere in luce luoghi e personaggi di primo piano del territorio locale e nazionale, sia di oggi che di ieri.

L’appuntamento con Vico dei Miracoli è fissato per domenica 10 dicembre a partire dalle 18,30 in Piazza Duomo, cuore della città barocca.