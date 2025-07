“Bettino Craxi. Lettere di fine Repubblica”, a Nardò Andrea Spiri presenta il suo ultimo libro

Domani, venerdì 11 luglio, alle ore 20:30, al Giardino Botanico del castello di Nardò il professore Andrea Spiri, docente dell’Università Luiss di Roma, dialogherà con l’avvocato Vincenzo Candido Renna per presentare la sua ultima opera ‘Bettino Craxi. Lettere di fine Repubblica‘, edito da Baldini+Castoldi.

Non solo un documento storico, ma un ritratto umano di uno dei protagonisti più controversi della Repubblica. Un Craxi inedito, più intimo e riflessivo, emerge dalle lettere raccolte in questo volume, nato per chi vuole andare oltre i titoli di giornale e ascoltare la voce – talvolta dura, talvolta malinconica – di chi ha vissuto il potere e l’esilio.

Scritti personali, appunti, scambi epistolari, parole che raccontano il declino di una stagione politica e la solitudine di un leader che da sempre suscita sentimenti contrastanti.

Nel volume la voce di Craxi si intreccia con quelle di Andreotti, Cossiga, Pannella, dei leader democristiani, radicali, socialisti ed ex comunisti, fino a Silvio Berlusconi, simbolo della nuova era maggioritaria. Ne emerge un mosaico corale, composto dalle riflessioni di governanti, uomini di partito, intellettuali, magistrati e giornalisti, che raccontano l’ultimo decennio della Prima Repubblica: un’epoca di transizione, attraversata da crisi, trasformazioni, ambizioni riformiste e resistenze conservatrici.

Questo non è solo un libro per studiosi o appassionati di storia politica, ma un’opera che invita tutti alla riflessione sul passato per comprendere meglio le radici del nostro presente.