“Malbianco”, a Salice Salentino Mario Desiati presenta il nuovo romanzo

Dopo il successo del Premio Strega, Mario Desiati torna con un nuovo, attesissimo romanzo: “Malbianco”.

Un’opera intensa e toccante che conduce il lettore dai boschi di Taranto fino al gelo dei campi di prigionia tedeschi, esplorando le radici dell’identità individuale e collettiva, e affrontando con coraggio il trauma, la vergogna e i silenzi della memoria storica italiana.

Domenica 12 ottobre 2025, alle ore 19:00, per la rassegna “Salice Comunità che Legge”, Desiati sarà ospite a Salice Salentino, presso la Biblioteca di Comunità appena inaugurata, che apre le porte al primo evento pubblico, per presentare il suo romanzo e dialogare con il pubblico. A conversare con l’autore sarà la giornalista e scrittrice Valentina Perrone. Letture di Michela Leopizzi.

L’evento rappresenta un’occasione unica per incontrare uno degli autori più significativi del panorama letterario contemporaneo e riflettere, attraverso la letteratura, su temi profondi e attuali.