“Malbianco”, a Salice Salentino Mario Desiati presenta il nuovo romanzo

Domenica 12 ottobre 2025, alle ore 19:00, lo scrittore ospite nel comune del Nord Salento, presso la Biblioteca di Comunità appena inaugurata, che apre le porte al primo evento pubblico

Condividi su

Dopo il successo del Premio Strega, Mario Desiati torna con un nuovo, attesissimo romanzo: “Malbianco”.

Un’opera intensa e toccante che conduce il lettore dai boschi di Taranto fino al gelo dei campi di prigionia tedeschi, esplorando le radici dell’identità individuale e collettiva, e affrontando con coraggio il trauma, la vergogna e i silenzi della memoria storica italiana.

Domenica 12 ottobre 2025, alle ore 19:00, per la rassegna “Salice Comunità che Legge”, Desiati sarà ospite a Salice Salentino, presso la Biblioteca di Comunità appena inaugurata, che apre le porte al primo evento pubblico, per presentare il suo romanzo e dialogare con il pubblico. A conversare con l’autore sarà la giornalista e scrittrice Valentina Perrone. Letture di Michela Leopizzi.

L’evento rappresenta un’occasione unica per incontrare uno degli autori più significativi del panorama letterario contemporaneo e riflettere, attraverso la letteratura, su temi profondi e attuali.

Condividi su

In questo articolo:

Copyright © 2025