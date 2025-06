“Né eroe né guerriero – Ricordi e sfide di un magistrato”, Francesco Mandoi presenta il suo libro a Sannicola

Si svolgerà sabato 14 giugno alle ore 20.00, a Sannicola in Piazza della Repubblica la presentazione del libro: “Né eroe né guerriero – Ricordi e sfide di un magistrato” di Francesco Mandoi.

Sarà una serata di confronto e approfondimento con la presenza del magistrato, autore del volume

Un racconto diretto e autentico sull’esperienza in prima linea nella giustizia italiana, in particolare nella battaglia alla criminalità organizzata che opera sul nostro territorio.

In questa occasione si è voluto legare il tema della legalità al tema del lavoro, ritenuti strettamente connessi per una serie di motivi, quello della ricattabilità di chi un lavoro lo cerca o ce l’ha in forme non stabili e il lavoro che scaturisce da appalti pubblici o grosse commesse private che stimolano gli appetiti delle mafie.

Per questo motivo si è voluto coinvolgere rappresentanti politici e sindacali che si occupano di queste dinamiche.

Un appuntamento per riflettere su giustizia, impegno civile e memoria, partendo dalla voce di chi ha vissuto il ruolo di magistrato con coraggio e consapevolezza ed anche il tentativo di fare un’analisi sul presente e sulle prospettive per il futuro.

L’iniziativa, si pone l’obbiettivo, come già fatto per la scuola di formazione politica tenuta dalla federazione provinciale di Sinistra Italiana: La Politica SI forma”, di essere uno dei momenti necessari per ricreare partecipazione e dibattito impegnandosi a portare temi concreti nelle piazze rendendo protagonista la gente.