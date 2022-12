“Elisabetta la Regina ‘Italiana’”, la giornalista Rai Ilaria Grillini presenta il nuovo libro a Lecce

Si svolgerà lunedì 12 dicembre, a partire dalle ore 18.00, presso l’Ex Convitto Palmieri di Lecce, la presentazione di “Elisabetta. La regina ‘italiana’”, il nuovo libro della giornalista Rai, Ilaria Grillini.

Il programma

All’incontro prenderanno parte Carlo Salvemini, sindaco di Lecce, Katia Carrozzo, presidente Associazione Kalliope, Luciana Danza, Presidente Magna Grecia Taranto, Eleonora Marinelli, Presidente Convegni di Cultura.

Interverranno, inoltre, Cristina Caiulo, Console Assocastelli Puglia, Isabelle Bernardini Oztasciyan, Presidente Assocastelli Lecce e Rita Carissimo, Presidente Assocastelli Francavilla Fontana.

Dialogheranno con l’autrice Giovanna Ciracì, Direttore Responsabile Punto Sud News, e Grazia Manica, Direttore SKP e Psicoterapeuta.

Ilaria Grillini, giornalista esperta in materia di teste coronate di tutta Europa, nel suo libro ricostruisce il privilegiato rapporto che tutti gli esponenti del casato reale inglese hanno intrattenuto con l’Italia, grazie anche alle testimonianze delle persone – nobili, politici e rappresentanti delle istituzioni, imprenditori e gente comune – che hanno avuto il piacere di incontrarli. Non solo Elisabetta II e il principe Filippo, ma anche Giorgio V, la Regina Madre, Carlo e Diana, e più recentemente il giovane Harry con relativa consorte, sono spesso venuti nel nostro Paese, e lo hanno visitato dal Piemonte alla Sicilia, passando per Roma e Firenze. A partire dunque dai cinque viaggi ufficiali “e mezzo” della Regina Elisabetta, l’autrice ci racconta tanti curiosi aneddoti sui Reali inglesi in un capitolo inedito sulla storia della Casa Reale inglese, che da sempre fa discutere e sognare tutti coloro che ne seguono le vicissitudini.

Ilaria Grillini

Giornalista professionista dal 1999. Dal 1991 è stata in Fininvest alla produzione del Tg5 e successivamente, da giornalista, in Mediaset. In Rai dal 2000, ha realizzato interviste, dirette, servizi, legati all’attualità, alla moda e al costume nella trasmissione “La vita in diretta”, collaborando poi a diversi programmi. Nel 2008 nasce da una sua idea “l’Italia delle grandinastie”, un programma in seconda serata su Rai1 che condurrà per due anni. Insieme alle colleghe Paola Pisa e Roberta Petronio ha scritto il libro Romane (2013).