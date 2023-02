“Imparare dal sud, lezioni di sviluppo all’Italia”, all’Open Space Lino Patruno presenta il suo nuovo libro

“Imparare dal sud, lezioni di sviluppo all’Italia” è questo il titolo dell’ultimo libro di Lino Patruno, giornalista e scrittore, già direttore della Gazzetta del Mezzogiorno. Il volume sarà presentato questa sera, mercoledì 22 febbraio, alle ore 18,30 a Lecce presso l’Open Space di Palazzo Carafa in Piazza Sant’Oronzo.

La presentazione, curata da Daria Vernaleone, sarà moderata dal Senatore Adriana Poli Bortone con la partecipazione del Professor Pierfranco Bruni.

Imparare dal sud, edito da Magenes, non è solo una lente di ingrandimento sul Mezzogiorno, ma anche e soprattutto uno strumento per scoprire e mettere in atto le potenzialità del Sud, che cresce nonostante e contrariamente ai i luoghi comuni.

L’autore, infatti, con grande meticolosità, elenca e riunisce personaggi con numeri impressionanti e primati ignorati che hanno dato lustro al territorio nel campo della tecnologia, dello sport, della medicina, dell’aerospazio, dell’informatica, della moda.

Lucano, per esempio, è l’inventore del motore di ricerca Internet considerato l’alternativa al colosso Google; barese l’uomo che fa viaggiare in auto diesel e il Sud della «Moda Valley» crea le cravatte di Sergio Mattarella, fa indossare gli slip a Cristiano Ronaldo e la camicia a William d’Inghilterra.

Con il suo linguaggio estroso e avvincente, l’autore snocciola esempi noti e meno noti. Si va dal grande aeroporto per lo spazio di Grottaglie ai treni superveloci prodotti a Monopoli; dall’Intelligence Valley della Calabria che ha attirato i giapponesi, fino alla Web Valley della Campania.

“Imparate dal Sud” è, dunque un viaggio attraverso tutto ciò che il Sud è riuscito a fare controcorrente. La prova di come il Mezzogiorno sia una soluzione e non un problema.

Lino Patruno

Giornalista professionista, è stato per 13 anni direttore de La Gazzetta del Mezzogiorno, prestigiosa testata giornalistica con la quale continua a collaborare. Docente universitario a contratto dal 1991, è direttore delle testate del Master in giornalismo dell’Università di Bari, per la quale tiene anche un laboratorio a Scienze della Comunicazione. Detiene inoltre incarichi nell’Università Privata Lum.