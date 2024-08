“Io mi fido di te”, a Tricase Luciana Litizzetto presenta il suo libro

Tricase si prepara ad accogliere un’ospite d’eccezione nel suo salotto buono, Piazza Pisanelli. Giovedì 22 agosto Luciana Littizzetto presenterà il suo libro “Io mi fido di te”, in una serata con ingresso libero.

C’è una storia nella vita della comica più amata d’Italia. Una storia complicata, ma anche piena di momenti divertenti, che nasce con l’affido di due ragazzi da un istituto e continua negli anni con tutto quello che comporta crescere dei figli: i dubbi, gli spaventi, i ricevimenti professori, i fidanzati, i tatuaggi, la stanchezza, il senso di colpa, di inadeguatezza, costante.

Partirà proprio da qui l’incontro della Littizzetto con il pubblico di Tricase. Da questa storia privata raccontata in un memoir potente e originale.

Si tratta di un libro in cui si racconta con sincerità e grazia, spingendo la scrittura umoristica verso una nuova frontiera, mettendola al servizio dei sentimenti più profondi e contraddittori.

Dialogherà con l’autrice Andrea Zalone.

“Con Luciana Littizzetto accogliamo a Tricase uno dei più attesi ospiti dell’intera estate salentina”, ha commentato il vicesindaco Francesca Longo, delegata a Cultura e Turismo. “La sua presenza in piazza Pisanelli, in una serata con ingresso libero, impreziosisce ulteriormente il nostro calendario di proposte culturali per questa stagione”.

“Tricase negli ultimi anni si è confermata meta di prestigio, ‘Destinazione Autentica’ in grado di catturare l’attenzione di media e set televisivi e cinematografici, e di attrarre ospiti di rilievo internazionale”, ha aggiunto il sindaco Antonio De Donno. “Luciana Littizzetto rientra senza dubbio tra questi. Ci fa piacere poterla avere con noi perché, con la sua capacità di parlare in maniera diretta e coinvolgente al pubblico, ci offrirà uno spunto prezioso per riflettere su importanti temi d’attualità”.