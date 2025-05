“Asini dotti”, a San Cesario si presenta il libro del fotografo Marcello Moscara

Una performance lunga 200 km, la storia di un viaggio, vero e simbolico, di rigenerazione, tra musica e letteratura e un asino come guida e compagno di viaggio: è questo il libro “Asini dotti” (edizioni Moscara Associati) del fotografo Marcello Moscara, ideatore anche dell’omonimo progetto più ampio che include anche una mostra fotografica.

Domenica 25 maggio, alle ore 19, presso l’ex Palestra del Palazzo Ducale di San Cesario di Lecce, l’autore ne discuterà con la giornalista Lara Gigante.

Tutto inizia nel maggio del 2021. Marcello Moscara invita alcuni artisti (musici e cantori, registi, poeti e scrittori) a percorrere tutti insieme un cammino a piedi e in compagnia di un asino. Per il cammino sceglie l’ultimo tratto pugliese della Via Francigena, da Torre Guaceto a Santa Maria di Leuca.: 10 giorni in 10 tappe e il cammino diventa una performance artistica lunga circa 200 km.

Lungo il cammino incontri con altri artisti e tanti incontri casuali diventano occasione di nuove esperienze che producono altri e nuovi racconti.

Sullo sfondo di questa performance artistica condivisa scorre il “paesaggio” (la campagna, il mare, le città, i borghi), storia e geografia del Salento e della Puglia di ieri e di oggi.

Protagonisti del cammino, insieme a Marcello Moscara e all’asino Bartolo: Enza Pagliara e Dario Muci, musici e cantori – Francesco De Giorgi e Giovanni Iavarone, registi (autori a loro volta del docufilm “Asini dotti”. Il cammino si è autofinanziato con una campagna di crowdfunding.

L’incontro è inserito nella rassegna “Leggere il presente” a cura dell’associazione politico culturale “Cantiere Democratico” con il patrocinio del Comune di San Cesario di Lecce e nell’ambito del Patto locale per la lettura.